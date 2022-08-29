Без «шенгена» и недвижимости. Что говорят в ЕС накануне визового разрыва с Россией

«Россиянам надо прекратить выдавать визы, кроме гуманитарных», — говорят из Польши. «Полный запрет нецелесообразен», — отвечают в ФРГ. В ближайшие дни, 30–31 августа, в Праге будут решать судьбу туристических виз для россиян, к чему это приведет — пока неясно, ведь отовсюду звучат противоречащие друг другу призывы и заявления.

«Фонтанка» собрала высказывания представителей стран Евросоюза накануне неформальной встречи министров иностранных дел государств ЕС.



Польша традиционно настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам «шенгена», заявил 29 августа премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Париже.



«Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что «ваша деятельность недопустима», — говорил Моравецкий.

В то же время правительство Германии в очередной раз повторило, что считает прекращение выдачи виз россиянам нецелесообразным, сообщил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.



«Общий запрет выдачи виз российским гражданам — это не то, что мы считаем целесообразным, но мы понимаем, что внутри ЕС есть разные перспективы на этот счет, поскольку реалии в той или иной стране разные», — цитирует Бургера ТАСС.

Представитель МИД ФРГ заявил также о поиске компромиссного решения. Об этом же сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он будет председательствовать на встрече в Праге.

«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку», — отметил Боррель.



В то же время в приграничных европейских странах ситуация с визовым режимом продолжает усложняться независимо от решения коллективного ЕС.

Финляндия объявила, что с 1 сентября будет принимать документы на визы только по понедельникам. Причем максимум 500 заявлений в день на все 4 визовых центра — в Петербурге, Москве, Петрозаводске и Мурманске.

А в Эстонии сообщили, что около 4,5 тыс. граждан РФ могут лишиться недвижимости в стране, если накопят за неё долги. При этом искать варианты смягчения этого вопроса в Эстонии не считают нужным.

