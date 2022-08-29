Боррель: Евросоюз вряд ли поддержит полный запрет на выдачу виз россиянам

Полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России не получит единогласной поддержки в Евросоюзе. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил воскресным вечером в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.
«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]», — цитирует ТАСС Борреля 29 августа.
По его мнению, нужен избирательный подход к выдаче виз, пересмотр должен касаться только отдельных категорий граждан, например олигархов. Он выразил уверенность, что главы МИД европейских стран смогут найти сбалансированное решение.
«Нам нужно быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», — сказал Боррель.