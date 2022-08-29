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    Боррель: Евросоюз вряд ли поддержит полный запрет на выдачу виз россиянам

    2011
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    Полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России не получит единогласной поддержки в Евросоюзе. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил воскресным вечером в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

    «С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]», — цитирует ТАСС Борреля 29 августа.

    По его мнению, нужен избирательный подход к выдаче виз, пересмотр должен касаться только отдельных категорий граждан, например олигархов. Он выразил уверенность, что главы МИД европейских стран смогут найти сбалансированное решение.

    «Нам нужно быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», — сказал Боррель.

    Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на неформальном заседании 30 августа в Праге обсудят единый подход по вопросу выдачи виз гражданам России. Ведущие государства ЕС, в частности Германия, пока с осторожностью рассматривают возможность запрета на выдачу россиянам шенгенских виз, поскольку такая мера может стать подтверждением того, что санкции Евросоюза направлены не против руководства России, а против всей страны и ее народа. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что с трудом может представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ответственность за ситуацию несет руководство РФ, а не простые граждане.

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