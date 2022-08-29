Боррель: Евросоюз вряд ли поддержит полный запрет на выдачу виз россиянам

Полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России не получит единогласной поддержки в Евросоюзе. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил воскресным вечером в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.



«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]», — цитирует ТАСС Борреля 29 августа.

