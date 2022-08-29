Финляндия будет принимать заявления на туристические визы только один раз в неделю

Подать документы на финскую туристическую визу с 1 сентября можно будет лишь в четырех городах России, включая Петербург, а принимать их будут только по понедельникам, объявил МИД Финляндии.



Как сообщили 29 августа в VFS Global, податься на финский шенген можно будет только в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. В день будут принимать не более 500 заявлений. На туристические визы — лишь по понедельникам.