    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, с-в

    759мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Финляндия будет принимать заявления на туристические визы только один раз в неделю

    7423
    14 комментариев

    Подать документы на финскую туристическую визу с 1 сентября можно будет лишь в четырех городах России, включая Петербург, а принимать их будут только по понедельникам, объявил МИД Финляндии.

    Как сообщили 29 августа в VFS Global, податься на финский шенген можно будет только в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. В день будут принимать не более 500 заявлений. На туристические визы — лишь по понедельникам.

    При этом схитрить не получится — если заявиться на неправильную категорию или не в понедельник, то бронь сгорит, придется ловить новый временной слот. Кроме того, подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы, пригрозили в МИД Финляндии.

    Как писала «Фонтанка», уже во вторник Евросоюз может принять решение о разрыве визового соглашения Россия — ЕС. Визы станут ощутимо дороже, рассматриваться будут долго и с непредсказуемым набором документов и неясным результатом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close