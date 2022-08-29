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    ERR: Около 4,5 тыс. граждан РФ могут лишиться недвижимости в Эстонии

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    Порядка 4,5 тысячи граждан России могут лишиться недвижимости в Эстонии из-за запрета на въезд в страну и банковских санкций Евросоюза. Об этом 29 августа со ссылкой на МВД Эстонии сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

    «Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином РФ, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества», — отметил, в частности, в комментарии порталу вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар.

    Сообщается, что большинство владельцев недвижимости, являющихся гражданами России, имеют вид на жительство в Эстонии, однако примерно 4,5 тысячи из них нуждаются в визе для посещения страны. Их недвижимость может оказаться заблокированной из-за запрета на выдачу виз, уточняет ERR.

    При этом власти Эстонии не считают, что им «следует делать какие-либо смягчающие шаги» в отношении собственников из РФ, добавил по этому поводу вице-канцлер МВД республики.

    Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что свободная выдача гражданам России туристических шенгенских виз подрывает режим санкций ЕС, введённых против России. По оценке Каллас, около 30 % российских туристов попадают в страны Шенгена именно через Эстонию.

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