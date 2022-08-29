ERR: Около 4,5 тыс. граждан РФ могут лишиться недвижимости в Эстонии

Порядка 4,5 тысячи граждан России могут лишиться недвижимости в Эстонии из-за запрета на въезд в страну и банковских санкций Евросоюза. Об этом 29 августа со ссылкой на МВД Эстонии сообщает портал национального телерадиовещания ERR.



«Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином РФ, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества», — отметил, в частности, в комментарии порталу вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар.

