«Устранить эту лазейку». Премьер Эстонии настаивает на прекращении выдачи туристических виз россиянам

Свободная выдача гражданам России туристических шенгенских виз подрывает режим санкций Евросоюза, введённых против России, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По её оценке, около
«Эта ситуация позволяет обходить санкции в отношении передвижений воздушным транспортом, которые ЕС согласовал весной. Сейчас мы должны устранить эту лазейку», — цитирует интервью Каллас журналистам ТАСС 25 августа.
По мнению эстонского премьера, выдачу туристических виз нужно прекратить, пока Россия продолжает спецоперацию на Украине. Причём для большей эффективности это решение должно быть принято на уровне Евросоюза. Это «вопрос морали, а также общественной и национальной безопасности» и «реализации санкций», подчёркивает Каллас. При этом она поддержала рассмотрение заявок на визы на индивидуальной основе и «гуманитарные исключения».
Чиновница также сообщила, что поток россиян на эстонской границе в последнее время сильно вырос.
Накануне, напомним, Каллас заявила, что туристы из России представляют угрозу для безопасности Эстонии.
За последний месяц в ряде стран ЕС звучат призывы запретить гражданам РФ въезд в страны Шенгенского соглашения. Запрет поддерживает в том числе Эстония, а в Финляндии уже приняли решение о значительном сокращении принимаемых заявлений на визы с сентября.