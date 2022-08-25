«Устранить эту лазейку». Премьер Эстонии настаивает на прекращении выдачи туристических виз россиянам

Свободная выдача гражданам России туристических шенгенских виз подрывает режим санкций Евросоюза, введённых против России, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По её оценке, около 30 % российских туристов попадают в страны Шенгена через Эстонию.



«Эта ситуация позволяет обходить санкции в отношении передвижений воздушным транспортом, которые ЕС согласовал весной. Сейчас мы должны устранить эту лазейку», — цитирует интервью Каллас журналистам ТАСС 25 августа.

