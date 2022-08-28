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    Горящий на Обуховской Обороны трамвай пустил другие в обход

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    На проспекте Обуховской Обороны произошел второй пожар за вечер. У дома 151 загорелся переходной отсек в трамвае.

    О возгорании стало известно в начале девятого, сообщает 28 августа пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Силами 10 спасателей и двух единиц техники пожар локализовали за 15 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.

    «В связи с пожаром на пр. Обуховской Обороны у Большого Смоленского пр., временно изменяются трассы трамвайных маршрутов №№ 7, 7А, 24. Трамваи следуют в оба направления до завода Ломоносова и Невского завода», — сообщает «Организатор перевозок».

    Как писала «Фонтанка», также вечером воскресенья на проспекте Обуховской Обороны загорелась деревянная надстройка на заброшенном доме.

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