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    Минус 30 млрд долларов за 8 минут. Forbes подсчитал потери богатейших людей из-за речи главы ФРС

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    После выступления главы федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое длилось около 8 минут, состояние богатейших людей планеты сократилось более чем на 30 млрд долларов. Убытки 27 августа подсчитал журнал Forbes на основании рейтинга Forbes Real-Time.

    Заявление Пауэлла о возможности дальнейшего роста процентных ставок обрушило фондовый рынок США.

    В частности, предприниматель и изобретатель Илон Маск потерял около 5,4 млрд долларов, и его состояние сократилось до 257,3 млрд. Французский предприниматель Бернар Арно (он мажоритарный совладелец LVMH) обеднел на 4,5 млрд — до 161,7 млрд долларов.

    Состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon, сократилось на 6,5 млрд, до 155,3 млрд долларов. Уоррен Баффет и Ларри Эллисон лишились почти по 3 млрд долларов каждый, а Билл Гейтс — более 2 млрд. Еще приблизительно по 5 млрд долларов потеряли создатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж.

    Как отмечает издание, нашелся один бизнесмен, чье состояние выросло. Индийский предприниматель Гаутам Адани, владелец Adani Group, разбогател на 1,6 млрд, до 140,1 млрд долларов.

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