Минус 30 млрд долларов за 8 минут. Forbes подсчитал потери богатейших людей из-за речи главы ФРС

После выступления главы федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое длилось около 8 минут, состояние богатейших людей планеты сократилось более чем на 30 млрд долларов. Убытки 27 августа подсчитал журнал Forbes на основании рейтинга Forbes Real-Time.



Заявление Пауэлла о возможности дальнейшего роста процентных ставок обрушило фондовый рынок США.

В частности, предприниматель и изобретатель Илон Маск потерял около 5,4 млрд долларов, и его состояние сократилось до 257,3 млрд. Французский предприниматель Бернар Арно (он мажоритарный совладелец LVMH) обеднел на 4,5 млрд — до 161,7 млрд долларов.