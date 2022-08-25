    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, сев

    766мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60eur59.51
    Как в СПб болеют ковидомЧастные школы дорожаютУспеть достроить метро до 2024Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Гроза в Петербурге собьёт жару. Но ненадолго

    13090
    5 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Минувшим вечером в Петербурге наблюдали необычные сумеречные лучи, а утро 25 августа началось с грозы. Холодный фронт, под влиянием которого мы оказались, на два дня собьёт жару.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», кратковременные дожди, местами грозы, ожидаются в городе утром и днём. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 18–20 градусов, днём поднимется до 21–23.

    «Сегодня метеорологические условия в Северной столице будет формировать холодный атмосферный фронт, смещающийся с запада на восток. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В пятницу возможны небольшие дожди, температура продолжит понижаться. А в выходные снова станет теплее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 5

    mixpapa25 Авг 2022 в 08:45
    Когда наконец в Питер вернётся нормальное Питерское лето +12-18 с дождями и туманами...? Что за треш? Не зря к нам представители солнечных республик понаехали в таких количествах...
    +5−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close