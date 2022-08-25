Гроза в Петербурге собьёт жару. Но ненадолго

Минувшим вечером в Петербурге наблюдали необычные сумеречные лучи, а утро 25 августа началось с грозы. Холодный фронт, под влиянием которого мы оказались, на два дня собьёт жару.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», кратковременные дожди, местами грозы, ожидаются в городе утром и днём. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 18–20 градусов, днём поднимется до 21–23.
«Сегодня метеорологические условия в Северной столице будет формировать холодный атмосферный фронт, смещающийся с запада на восток. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В пятницу возможны небольшие дожди, температура продолжит понижаться. А в выходные снова станет теплее.