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    Минстрой задумался о типовых многоэтажках

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    16 комментариев

    Типовые многоэтажки могут начать возводить в России. Речь идет о домах на металлокаркасе, которые можно будет строить круглый год. Об этом 24 августа сообщают «Ведомости».

    Вопрос о типовых домах обсуждали в рамках совещания по вопросам расширения области применения стали в строительстве. Идею о домах на металлокаркасе поддерживают металлурги и аналитики. Девелоперы, в свою очередь, сомневаются в эффективности подобного строительства.

    Участники совещания в ближайшее время изучат уже реализованные проекты жилых домов и школ из металлоконструкций. Один из них — 17-этажный жилой дом, разработанный «Северсталью». В основе здания — металлокаркас из колонн, сварных балок и связей. При строительстве также будут использоваться перекрытия из профилированного листа, стены внутри обработают огнезащитным покрытием. Пилотные проекты с девелоперами должны быть запущены в 2023 году.

    Несколько проектов уже реализованы. Так, компания «Андромета» построила 6-этажный дом из трех секций. В основе каркаса — легкие стальные тонкостенные конструкции. Представитель «Евраза» рассказал на совещании, что компания спроектировала 8 школ за последние 2 года. Общая площадь проектов составила 100 тысяч квадратных метров. По данным компании, конструкции из металла позволяют ускорить строительство в 2 раза, а работы можно вести круглый год.

    Возведение типовых домов на основе металлоконструкций — один из пунктов дорожной карты по расширению применения металла в строительстве. Реализация программы позволит повысить спрос на использование стали на 3–5 миллионов тонн в год.

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    Комментарии 16

    Штиль24 Авг 2022 в 12:11
    Не изобретайте велосипед, идите проторенным маршрутом - новое - это хорошо забытое старое (с) по ГОСТам и Стандартам.
    Жить в высотках - нет!
    +1−0
    DH_24 Авг 2022 в 12:03
    Небось, очередное изобретение ГК "Пик"...
    +0−0
    hedgehog_24 Авг 2022 в 11:57
    да-да. ржавеющие домики это по-нашему.
    и я не понял, ну металлический каркас, а дальше? профлист вместо перекрытий и стен? можж придумают контейнеры ставить один на другой и туда грузить людишек? это жэ удобно - и перенести можно на другое место, когда нужно (мобильность трудовых ресурсов), и сами не вылезут и не залезут (безопасность)
    +2−0
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