Минстрой задумался о типовых многоэтажках

Типовые многоэтажки могут начать возводить в России. Речь идет о домах на металлокаркасе, которые можно будет строить круглый год. Об этом 24 августа сообщают «Ведомости».



Вопрос о типовых домах обсуждали в рамках совещания по вопросам расширения области применения стали в строительстве. Идею о домах на металлокаркасе поддерживают металлурги и аналитики. Девелоперы, в свою очередь, сомневаются в эффективности подобного строительства.

Участники совещания в ближайшее время изучат уже реализованные проекты жилых домов и школ из металлоконструкций. Один из них — 17-этажный жилой дом, разработанный «Северсталью». В основе здания — металлокаркас из колонн, сварных балок и связей. При строительстве также будут использоваться перекрытия из профилированного листа, стены внутри обработают огнезащитным покрытием. Пилотные проекты с девелоперами должны быть запущены в 2023 году.