Минстрой задумался о типовых многоэтажках

Типовые многоэтажки могут начать возводить в России. Речь идет о домах на металлокаркасе, которые можно будет строить круглый год. Об этом 24 августа сообщают «Ведомости».
Вопрос о типовых домах обсуждали в рамках совещания по вопросам расширения области применения стали в строительстве. Идею о домах на металлокаркасе поддерживают металлурги и аналитики. Девелоперы, в свою очередь, сомневаются в эффективности подобного строительства.
Участники совещания в ближайшее время изучат уже реализованные проекты жилых домов и школ из металлоконструкций. Один из них — 17-этажный жилой дом, разработанный «Северсталью». В основе здания — металлокаркас из колонн, сварных балок и связей. При строительстве также будут использоваться перекрытия из профилированного листа, стены внутри обработают огнезащитным покрытием. Пилотные проекты с девелоперами должны быть запущены в 2023 году.
Несколько проектов уже реализованы. Так, компания «Андромета» построила 6-этажный дом из трех секций. В основе каркаса — легкие стальные тонкостенные конструкции. Представитель «Евраза» рассказал на совещании, что компания спроектировала 8 школ за последние 2 года. Общая площадь проектов составила 100 тысяч квадратных метров. По данным компании, конструкции из металла позволяют ускорить строительство в 2 раза, а работы можно вести круглый год.
Возведение типовых домов на основе металлоконструкций — один из пунктов дорожной карты по расширению применения металла в строительстве. Реализация программы позволит повысить спрос на использование стали на 3–5 миллионов тонн в год.