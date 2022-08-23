Министр культуры Ольга Любимова высказалась об уехавших из России артистах

Ольга Любимова в интервью Антону Красовскому выразила свое отношение к отъезду деятелей культуры из России. Фрагмент записи появился в телеграм-канале министра культуры 23 августа.



По словам Любимовой, в регионах зрители ей часто задают вопросы, вернутся ли в Россию те или иные артисты.



«Они чувствуют себя преданными, они очень любили этих людей и тратили свои деньги на дорогие билеты, по три с половиной тысячи рублей, и приглашали своих близких, чтобы прийти в партер и посмотреть своими глазами на «этого удивительного человека», которому, казалось, можно простить все — любые пороки, любые особенности — все, что угодно, можно простить, потому что «это же актер, он талантливый, а я нет, я приду и посмотрю». А тут взяли и бросили», — заключила министр.

