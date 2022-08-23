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    Министр культуры Ольга Любимова высказалась об уехавших из России артистах

    1890
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    Ольга Любимова в интервью Антону Красовскому выразила свое отношение к отъезду деятелей культуры из России. Фрагмент записи появился в телеграм-канале министра культуры 23 августа.

    По словам Любимовой, в регионах зрители ей часто задают вопросы, вернутся ли в Россию те или иные артисты.

    «Они чувствуют себя преданными, они очень любили этих людей и тратили свои деньги на дорогие билеты, по три с половиной тысячи рублей, и приглашали своих близких, чтобы прийти в партер и посмотреть своими глазами на «этого удивительного человека», которому, казалось, можно простить все — любые пороки, любые особенности — все, что угодно, можно простить, потому что «это же актер, он талантливый, а я нет, я приду и посмотрю». А тут взяли и бросили», — заключила министр.

    Также она ответила на часто задаваемый ей вопрос о том, будет ли министерство со своей стороны запрещать выступления артистов, чьи взгляды разошлись с линией власти. По ее мнению, запретов не понадобится, потому что поклонники уехавших артистов теперь сами их не примут.

    «Не примут, афишу порвут, ну, как минимум, не купят билет брезгливо», — уверена Любимова. По ее мнению, люди следят за тем, кто из артистов где находится в эти дни, испытывают «ощущение брошенности», «предательства» и жгучую обиду.

    При этом министр культуры поставила в пример артистов времен Великой Отечественной войны, которые принимали участие в маскировке зданий в Москве и «никто никуда не уезжал».

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