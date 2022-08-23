Прохладнее в Петербурге станет после дождичка в четверг. А пока готовьтесь к новому рекорду

В Петербурге снова сухо и жарко. Весь дождь пролился в понедельник, в ближайшие два дня его больше не предвидится.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 августа существенных осадков не ожидается, ветер слабый. Воздух прогреется до 26–28 градусов.
«Сегодня метеорологические условия в Северной столице будут определяться северо-западной периферией обширного антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков в регионе не ожидается, а температурные показатели продолжат повышаться», — пишет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Ленинградской области, по его словам, будет 25–30 градусов. Атмосферное давление немного вырастет и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.
«Яндекс.Погода» отмечает, что сегодня и ночная (17 градусов), и дневная температура (27 градусов) — повышенные. Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 23 августа выдалось в 1960 году, плюс 5 днём, а самое тёплое — в 1968 году, 27 градусов.
В среду, по прогнозу Леуса, жара выйдет на максимум, возможно обновление суточного рекорда тепла.
В четверг, 25 августа, СЗ УГМС обещает утром и днем кратковременный дождь и снижение температуры до 22–24 градусов.