    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    767мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.74eur59.53
    Метрострой без ВТБСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Прохладнее в Петербурге станет после дождичка в четверг. А пока готовьтесь к новому рекорду

    5714
    3 комментария

    В Петербурге снова сухо и жарко. Весь дождь пролился в понедельник, в ближайшие два дня его больше не предвидится.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 августа существенных осадков не ожидается, ветер слабый. Воздух прогреется до 26–28 градусов.

    «Сегодня метеорологические условия в Северной столице будут определяться северо-западной периферией обширного антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков в регионе не ожидается, а температурные показатели продолжат повышаться», — пишет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленинградской области, по его словам, будет 25–30 градусов. Атмосферное давление немного вырастет и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

    «Яндекс.Погода» отмечает, что сегодня и ночная (17 градусов), и дневная температура (27 градусов) — повышенные. Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 23 августа выдалось в 1960 году, плюс 5 днём, а самое тёплое — в 1968 году, 27 градусов.

    В среду, по прогнозу Леуса, жара выйдет на максимум, возможно обновление суточного рекорда тепла.

    В четверг, 25 августа, СЗ УГМС обещает утром и днем кратковременный дождь и снижение температуры до 22–24 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close