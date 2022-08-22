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    Мать скомандовала — и великовозрастному малышу пришлось поработать. Барсуки в Ленобласти уже готовятся к зиме

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    Несмотря на явно летнюю погоду, некоторые обитатели Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленобласти уже начинают готовиться к зиме. Например, барсуки затеяли генеральную уборку.

    Мама-барсучиха и её прошлогодний детёныш, который был один в помёте, до сих пор живут вместе. Размером барсучонок уже с мать, но по оттенку его шерсти и по цвету понятно, что он второгодок. Если бы у самки в этом году появился выводок, она бы, скорее всего, отогнала его от себя, и ему пришлось бы начинать самостоятельную жизнь, а так «он удобно устроился», рассказывает сотрудник научного отдела Анатолий Смирнов в сообществе заповедника 22 августа.

    «Барсуки очень чистоплотны. Мать постоянно чистит нору сама, но в этот раз она только подошла к приготовленной чистой подстилке, однако сама её внутрь не потащила — видимо, скомандовала барсучонку этим заняться. И ему пришлось работать: всё затащить внутрь, а затем снаружи аккуратно прибрать следы уборки», — говорит зоолог.

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    Интересно, что в этом «городке» есть и третий барсук. Вероятно, это отец семейства или один из позапрошлогодних детей. Он не стал переселяться далеко, а просто отделил себе часть норы, разграничив пространство. А ещё расположенную неподалёку нору заняли енотовидные собаки.

    «Таким образом, на этом участке сейчас как минимум три взрослых барсука и две енотовидки! Посмотрим, насколько весь этот микрорайон задержится вместе», — резюмирует Анатолий Смирнов.

    Фото: Анатолий Смирнов / Нижне-Свирский государственный заповедник

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