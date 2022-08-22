Зеленский сказал, что может стать причиной для отказа от переговоров: новости вокруг спецоперации за 22 августа

Пока в переговорах между Россией и Украиной пауза, но окончательно стороны от них не отказались Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 22 августа.

ФСБ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной



Федеральная служба безопасности оперативно сообщила о раскрытии убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, автомобиль которой взорвался 21 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. По информации ФСБ, за убийством девушки стоят украинские спецслужбы, а исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. В Москву она, согласно сообщению ведомства, прибыла 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк и Шабан следили за девушкой на Mini Cooper, на котором трижды меняли номера, используя номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины.

В день преступления Вовк вместе с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», где Дарья Дугина была вместе с отцом — идеологом «русского мира» Александром Дугиным. Домой они возвращались в разных машинах, но следом друг за другом, так что отец оказался на месте происшествия одним из первых. После управляемого подрыва 21 августа исполнительница, по данным ФСБ, уехала через Псков в Эстонию. Материалы расследования переданы в Следственный комитет. Вечером 22 августа стало известно, что Владимир Путин наградил Дугину орденом мужества посмертно. Ее семье он выразил соболезнования.

Украина откажется от переговоров в случае суда над пленными военнослужащими Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение к России, где говорит о «последней черте», за которой Киев откажется от мирных переговоров. Ей может стать судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. — Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство всё сказало, — заявил президент Украины.

В ответ глава непризнанной Украиной ДНР Денис Пушилин заявил, что заявления Зеленского не повлияют на планы проведения трибунала над украинскими пленными в Мариуполе. Летать на юг по-прежнему нельзя Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022. Закрыты всё те же аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. В Сочи слетать можно.

Магазины Crocs снова будут работать

Американский производитель и продавец обуви Crocs изменил схему работы в России. Как сообщает «Коммерсантъ», управление закрытыми с марта магазинами бренда начало переходить к новой структуре бывшего главы российского Crocs Эрика Пети. Предполагается, что новый формат работы позволит продолжить поставки в РФ. Ряд магазинов марки уже открылись после остановки работы в марте.

В Крыму снова взрывы Жители Севастополя сообщили о звуках взрывов во второй половине дня: грохот был слышан в нескольких районах города. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что причиной шума стала работа системы противовоздушной обороны. По его словам, ПВО на большой высоте сбила некий объект, по предварительным данным — снова беспилотник.

Ранее взрывы на территории полуострова раздавались 9 августа в поселке Новофедоровка, 17 августа — в Джанкойском районе и на авиабазе возле поселка Гвардейского, в ночь на 19 августа — в Керчи. Также за последний месяц в Севастополе же дважды падали беспилотники, в обоих случаях — на штаб Черноморского флота.