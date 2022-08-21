Кембридж или Эр-Рияд. Учеба за границей без ЕГЭ, но в режиме санкций

Дмитрий Духанин/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





По данным ЮНЕСКО за 2022 год, около 60 тысяч российских студентов обучаются в университетах за границей. При этом технические проблемы, вроде получения виз и сдачи международных тестов, сейчас встали в полный рост.

«Фонтанка» узнала, на каких условиях российские выпускники поступали на учебу за границей в нынешнем году.

Далеко без визы собрался-то?

Наибольшим спросом среди абитуриентов из разных стран пользуются Германия и Чехия, оно и понятно: это и сравнительно дешевое образование (от 1500 до 17000 долларов в год), и возможность получить его бесплатно благодаря обширному выбору стипендий и знанию языка. В феврале Чехия приостановила выдачу любых виз для граждан России и Белоруссии. Германия же визы выдает, но отменила обменные программы и вовсю отказывает в финансировании российским студентам, оказавшимся в другой стране.



«Мы приостановили подготовку студентов к поступлению в Чехию, потому что страна не выдает визы до конца марта 2023 года, но, по нашим прогнозам, этот запрет еще продлится. Путей обхода этого закона нет. Студенты, которые получили визы до прекращения их выдачи, смогут поехать получать образование в стране без каких-либо проблем», –– прокомментировали в одном из агентств по подготовке к обучению за границей.

Многие агентства предлагают абитуриентам поступать в другие страны, например Италию, Финляндию или Австрию, говоря, что образование там ничем не хуже, а стоимость не намного выше. Однако российских абитуриентов тянет в Чехию: во-первых, там можно учиться бесплатно — нужно знать только чешский язык на уровне В2, а во-вторых, Чехия входит в топ-20 стран с лучшим образованием и находится на 18-м месте, согласно Индексу уровня образования ООН. Это не говоря уже о хороших студенческих льготах, стипендиях на проживание (от 600 до 800 крон в месяц) и возможности получить ВНЖ через несколько лет жизни в стране.



«В Европе образование полностью отличается от российского: оно ориентировано на постоянную практику, а не зубрежку. Кроме того, в Чехии можно учиться бесплатно, если не считать языковые курсы, которые обязательно нужно пройти всем иностранным абитуриентам. Поначалу самой большой проблемой казался курс евро, который в то время был 140 рублей, но я даже предположить не могла, что страна моей мечты закроет въезд и перестанет выдавать учебные визы. Агентство, с которым я поступала, предложило мне другой вариант — Словакию, потому что они схожи с Чехией. Однако и туда попасть стало невозможным по такой же причине. Пока мое агентство и я не знаем, что делать. Никто не уверен, что визы начнут выдавать в 2023 году», — поделилась с редакцией читательница.



Если платить деньги за образование в Европе для вас непозволительная роскошь, не расстраивайтесь — есть Франция. В этой стране высшие учебные заведения подразделяются на две группы: государственные университеты и высшие школы (престижные вузы страны). В университетах можно учиться на английском языке бесплатно и даже не нужно проходить платные обязательные языковые курсы перед поступлением. А вот высшие школы живут по своим законам: они сами устанавливают стоимость обучения и проводят свои вступительные испытания. Во Франции в университеты принимают с экзаменом IELTS на уровне B2-C1, однако учтите, что коренные французы очень ревностно относятся к своему языку, и для комфортной жизни знать французский хотя бы на уровне B1 нужно. Несмотря на то, что вузы предоставляют обучающимся льготы, жить во Франции обычному студенту все равно недёшево — в месяц будет выходить примерно $690–1020.



У любимого соседа Петербурга, Финляндии, тоже можно бесплатно получить высшее образование на английском языке. Правда, со знанием только его будет проблематично найти работу. Хотя специалисты из IT-отрасли годами живут и работаю в Суоми, так и не зная местного наречия. Абитуриенту из России поступить в вузы в Финляндии можно по окончании 11 классов, сдачи внутренних экзаменов в самом университете и по результатам международных языковых экзаменов (TOEFL и IELTS). Однако придется забыть про стипендию: она рассчитана только на магистрантов и докторов наук. Студентам также предоставляются различные льготы на проживание, проезд и питание, но агентства советуют уточнять этот момент уже в выбранном вузе.



В США без грантов учиться очень дорого (от $18 000 — 70 000 за год), а получить образование бесплатно за счет государства не получится. Если стипендию и удалось получить, то в среднем ее размер 20–25% от стоимости обучения, а полное покрытие возможно только в случае выдающихся спортивных и творческих заслуг. Аттестат зрелости российского стандарта не признается в США; чтобы учиться на бакалавриате, необходимо нострифицировать школьный аттестат (сравнение учебной программы). Как правило, абитуриенты из России должны либо 2 года отучиться в университете в своей стране, либо закончить 11 классов и сдать экзамен SAT (Scholastic Aptitude Test). Также для поступления необходимо предъявить минимальный средний балл аттестата (GPA), который вуз устанавливает самостоятельно, и результаты экзамена TOEFL. Проживание в месяц обычному студенту тоже обойдется недешево — в среднем $860 — 1400 в месяц. Однако эксперты утверждают, что США, как и Италия, вряд ли откажутся принимать российских абитуриентов в 2023 году, чего не могут сказать о других странах.



Второе место по стоимости обучения после США занимает Великобритания. В этой стране вы сможете получить передовое образование, заплатив от $13 000 до $50 000 в год. Поступить в британский университет после окончания наших 11 классов тоже не получится, нужно либо пройти годовую подготовительную программу, либо отучиться один год в университете в родной стране, а также сдать IELTS 6.0–7.0. Некоторые вузы могут провести и свои вступительные испытания. Прием документов на бакалавриат и подготовительные программы ведется через специализированную службу UCAS (https://www.ucas.com). Получить стипендию в Великобритании намного проще, чем в США. Университеты в основном выдают стипендии в виде скидок на обучение в размере 10–30%, творческие и спортивные –– еще меньше. Есть известная государственная программа Chevening, которая полностью покрывает обучение, проживание, питание и год магистратуры, но она приостановлена для российских абитуриентов. Проживание в Великобритании также чуть дешевле, чем в США, $720–1080 в месяц.



Учеба в 50 градусов

Из-за возникших проблем с поступлением в Европе абитуриенты и их родители начали осваивать Ближний Восток. О молодых и прогрессивных вузах Саудовской Аравии и ОАЭ стали говорить не так давно. Вот что пишут о них родители на форуме Littleone:

— Моя дочь отклонила оффер в университет KAUST в Саудовской Аравии, поступив в Германию. Это молодой, продвинутый вуз с отличной материальной базой лабораторий и шикарным преподавательским составом. Можно сказать KAUST –– это страна в стране: закрытая территория, строгие законы университета, но при этом все комфортно и перспективно. До сих пор не уверена, правильное ли решение мы приняли, выбрав Германию. Из минусов: много бюрократических моментов в результате поступления и оформления визы, а также менталитет, который накладывает отпечаток на все процессы».

Университет KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) появился в 2009 году, но несмотря на свой молодой возраст, предлагает хорошие условия для будущих студентов: оплачивает перелеты, возмещает стоимость визы и выплачивает стипендию от $20 000 до $30 000 в год. Вуз входит в топ-пять богатых университетов мира –– его годовой бюджет составляет $2 млрд.



Хорошую конкуренцию KAUST составляет NYU Abu Dhabi. Он также появился в 2009 году, но традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах в ОАЭ:

— У сына друг учится на постдокторантуре по экономике в Абу-Даби, потому что там находится филиал Нью-Йоркского университета NYU Abu Dhabi. Все хорошо, если не считать закрытой территории, большой строгости для студентов и температуры 50 градусов на улице. Но, возможно, для бакалавриата и магистрантов другие условия. Также я думаю, после диплома университета ОАЭ шансы устройства на работу такие же, как и после любого другого вуза в той же Европе. Если человек мотивирован и квалифицирован, проблем не будет», — комментирует читательница форума.

Предугадать, когда страны вновь откроют свои двери для студентов, довольно сложно. Сейчас крайний срок весна 2023 года, но никто не обещает, что ситуация намного улучшиться. У экспертов есть опасения, что в новом году процесс поступления, наоборот, усложнится из-за новых решений не только стран, но и самих университетов.



Невозможное возможно

Интересная ситуация складывается и с организацией ETS, которая проводит международный экзамен по английскому языку TOEFL. В марте компания запретила сдавать экзамен на территории России и Белоруссии. В первых числах августа нельзя было даже зарегистрироваться на сдачу теста в другой стране, однако, не долго думая, организация восстановила доступ через пару дней.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) –– экзамен на уровень владения английским языком, который сдают для учебы и работы за рубежом. Такой тест предпочтительно сдавать людям, изучающим американский английский. Для подтверждения уровня британского английского есть экзамен IELTS (International English Language Testing System), который также запрещен для сдачи на территории России.

«Вообще сдача экзамена проходит регулярно, так что об этом беспокоиться не стоит. Наши студенты сами выбирают страну, в которой им было бы удобно сдать тест. В основном это Казахстан, Сербия, Турция и Армения. Также экзамен можно сдать дома: есть версия, которая называется TOEFL iBT HOME EDITION. Однако своим студентам мы рекомендуем сдавать тест в очном формате», — поделилось агентство.



Если со сдачей TOEFL заморачиваться не хочется, то на помощь придет Duolingo English Test (DET). Это, конечно, не настолько общепризнанный экзамен, но эксперты говорят, что его принимают больше 1000 университетов по всему миру. Экзамен проводится дистанционно и в разы дешевле всеми излюбленных TOEFL и IELTS: $49 против $255.

Не стоит забывать о силе слова и возможности договориться с университетом о сдаче внутреннего экзамена на знание языка. Не факт, что согласятся, но попытка не пытка.

Однако все эти трудности не отразились на школах английского языка, которые готовят студентов для сдачи международных экзаменов. Они говорят, что приток желающих не уменьшился, а обучающиеся без особых проблем сдают экзамен в других странах.

Стипендию студенту!

Оплачивать свое обучение за границей могут далеко не все, а получить передовое европейское образование хотят многие. Специально для таких людей существуют стипендиальные программы, которые подразделяются на государственные, университетские и частные (компаний и фондов). Не трудно догадаться, что решение о выдаче государственной стипендии принимает правительство, а в Европе еще и Европейский союз. Университетские и частные стипендии обладают большей свободой: руководство вузов и филантропы самостоятельно решают судьбу бедных студентов.



Весной некоторые стипендиальные программы открыто заявили о приостановке или переносе стипендий для российских абитуриентов, в их числе: бельгийская стипендия Master Mind, баварская BAYHOST, норвежская Norwegian-Russian Scholarship, а Великобритания со своей стипендией Chevening приостановила интервью.

«Я не могу назвать вам точную статистику — каждый университет самостоятельно принимает решение, пока с подобными случаями мы не сталкивались. Такое возможно в связи с большим количеством заявок на стипендию украинских студентов. Стипендиальные программы чаще всего актуальны для магистратуры, перед подачей документов мы полностью изучаем каждый вопрос по вузу. Если университет не выдает программу российским студентам, то наверняка об этом скажет», — прокомментировал собеседник «Фонтанки» на рынке международных поступлений.

Университет действительно сообщит о приостановке стипендиальной программы, узнать об этом может каждый желающий на сайте самого вуза либо написав им письмо счастья на почту.



— В Англии есть стипендии двух видов: первый вид — на покрытие учебы, которая там очень дорогая. Эту стипендию дают сразу при поступлении на все время обучения. Также в Англии есть возможность получить стипендию с полным покрытием проживания: кутить на нее трудно, но на жизнь вполне хватает. Дают их в основном магистрам, бакалавр тоже может получить, но крайне редко. Есть и более скромные стипендии, но гарантий что вы их получите нет», — пишет одна из родительниц на форуме Littleone.

Со сложностями столкнулись не только абитуриенты, но и студенты из России, которые собирались поехать в другую страну по обмену. Германия не против принять российских абитуриентов, а вот обменную программу приостановила, потому что студенты все-таки будут представлять российские вузы. Среди других стран-отказников Чехия, Германия, Ирландия, Польша.

Сначала деньги, потом учеба

Есть и те, кому до стипендии и дела нет. Кажется, выдохни, заплати деньги да поезжай учиться. Но и тут не обошлось без проблем: как заплатить, если Visa и Mastercard перестали поддерживаться за рубежом, а российские банки вообще отключены от системы SWIFT?

