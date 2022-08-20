Новые атаки на Крым и визовые споры: новости вокруг спецоперации за 20 августа

Вопрос о том, чтобы не пускать россиян в Европу, активно обсуждается в последние недели Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 20 августа.

Новые атаки на Крым Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Его сбил пост воздушной обороны.

— Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы, ребята, — написал Развозжаев в Telegram-канале.

После инцидента работу всех служб Севастополя было решено усилить.

Позднее система ПВО сработала в западном Крыму. По информации главы республики Сергея Аксенова, цель была поражена, пострадавших и повреждений нет. Напомним, 9 августа серия взрывов прогремела в крымском поселке Новофедоровке. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме. А уже 17 августа произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейское. В ночь на 19 августа число взрывов вновь увеличилось. Один из них прогремел у военного аэропорта Бельбек.



Тем временем в Курской области 13 школ перевели на дистанционку ради обеспечения безопасности детей. Все они находятся на приграничных с Украиной территориях. Споры вокруг виз... Глава МИД Литвы пообещал, что страна продолжит выдавать визы гражданам России и Белоруссии, въезд которых в страну вызван гуманитарными причинами. — Но [желание] позагорать [на пляже] — это не гуманитарная причина, — цитирует ТАСС Габриэлюса Ландсбергиса. Ранее министр призывал страны Европы немедленно аннулировать шенгенские визы, выданные россиянам — как минимум, пока не закончится спецоперация.

Тем временем Португалия заявила, что не поддерживает запрет россиянам въезжать в страны Евросоюза.

— Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская «военная машина», а не российский народ, — говорится в заявлении МИД Португалии. Как можно будет попасть в Европу даже в случае запрета туристических виз, мы разбирали отдельно. Пока лишь некоторые страны отказывают в выдаче шенгена.

...и вокруг саммита G20 Недавно президент Индонезии заявил, что Владимир Путин собирается лично посетить саммит. В ответ глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что у России «нет морального права» участвовать в саммите, пока продолжается спецоперация.

В свою очередь, США считают, что в случае прибытия Путина саммит должен посетить и Владимир Зеленский. Похожую позицию ранее высказывал глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк: он также считает, что в саммите с Путиным может принять участие Зеленский. Авария на Запорожской АЭС может начать конфликт с НАТО Об этом заявили депутаты из Великобритании и США. По их мнению, «любое умышленное повреждение» на Запорожской АЭС было бы расценено как нарушение пятой статьи устава НАТО. Она гласит, что нападение на одного из членов альянса считается нападением на весь блок.

— Это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО. Это автоматически статья пять, — написал Адам Кинзингер, член Палаты представителей Конгресса США. Сейчас АЭС находится под контролем российских сил. Россия уходит от доллара Страна собирается уходить от ставших «токсичными» доллара и евро. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. — На фоне усиливающегося геополитического давления «коллективного Запада» единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших «токсичными» валют, в первую очередь доллара США и евро, и переход на расчеты в приемлемых альтернативных, прежде всего, национальных валютах. С рядом государств на двусторонней основе успешно созданы механизмы для расчетов в национальных и альтернативных западным валютах: проработана возможность рублевой оплаты за отдельные категории российских экспортных товаров, в том числе энергетических и продовольственных, — рассказал Панкин.

Украину обвинили в использовании химоружия Минобороны РФ заявило, что Украина применила против российских войск химическое оружие. По информации ведомства, 31 июля российские военнослужащие, находившиеся в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. Анализ, проведенный в институте военной медицины Минобороны, обнаружил в их организмах ботулотоксин типа «В». Минобороны считает это «химическим терроризмом» и готовит документы для обращения в ОЗХО. Украина пока не прокомментировала эти обвинения.

