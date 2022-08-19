Найденный в Новом Девяткино мальчик шестой день ждёт родных. Петербуржцев просят о помощи

Волонтёры ищут тех, кому знаком малолетний ребёнок, найденный во Всеволожском районе Ленинградской области. За неделю его никто не хватился.



Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» 19 августа, мальчика нашли в Новом Девяткино ещё 13-го числа. Он был одет в бежевую футболку и такого же цвета колготки, взрослых и обуви не было.

Сказать что-то о себе ребёнок, судя по всему, не смог, его возраст определили лишь приблизительно.