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    Найденный в Новом Девяткино мальчик шестой день ждёт родных. Петербуржцев просят о помощи

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    Волонтёры ищут тех, кому знаком малолетний ребёнок, найденный во Всеволожском районе Ленинградской области. За неделю его никто не хватился.

    Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» 19 августа, мальчика нашли в Новом Девяткино ещё 13-го числа. Он был одет в бежевую футболку и такого же цвета колготки, взрослых и обуви не было.

    Сказать что-то о себе ребёнок, судя по всему, не смог, его возраст определили лишь приблизительно.

    «На вид 2–3 года. Нормального телосложения, волосы чёрные, глаза тёмно-карие», — описывают волонтёры и просят помощи в поиске родственников, которых мальчик ждёт почти неделю.

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