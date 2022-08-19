«Почему бы не этот?» — «Газпром» с намеком предложил свой трек для одинокой турбины

«Газпром» пришел в комментарии к посту компании Siemens Energy, которая попросила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», остающейся в Германии.



Российский газовый гигант предложил включить в плейлист песню британской рок-группы Judas Priest — Breaking the Law («Нарушая закон»).



«Почему бы вам не взять этот трек?» — иронизируют в «Газпроме».



Всего пост Siemens в одной из соцсетей с призывом присылать песни для одинокой турбины набрал уже больше 950 комментариев. Пользователи скидывают треки Боба Марли, Scorpions, Селин Дион и других исполнителей.

