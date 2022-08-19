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    Экономика и санкции

    «Почему бы не этот?» — «Газпром» с намеком предложил свой трек для одинокой турбины

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    «Газпром» пришел в комментарии к посту компании Siemens Energy, которая попросила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», остающейся в Германии.

    Российский газовый гигант предложил включить в плейлист песню британской рок-группы Judas Priest — Breaking the Law («Нарушая закон»).

    «Почему бы вам не взять этот трек?» — иронизируют в «Газпроме».

    Всего пост Siemens в одной из соцсетей с призывом присылать песни для одинокой турбины набрал уже больше 950 комментариев. Пользователи скидывают треки Боба Марли, Scorpions, Селин Дион и других исполнителей.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию забрать из Германию турбину Siemens для «Северного потока» и продолжить поставки газа. В «Газпроме» объяснили, что не принимают отремонтированную в Канаде турбину из-за санкций. «В случае транспортировки турбины в Россию существует риск, что Канада посчитает это нарушением или обходом условий выданного разрешения, что может привести к его отзыву и невозможности ремонта других двигателей», — говорили в компании.

    Речь идет о турбине № 073 КС «Портовая», которая в прошлом году была отправлена на ремонт в Канаду, но ее возвращение оказалось осложнено из-за санкций. По данным Siemens, сейчас двигатель находится в Германии, его даже     осмотрел канцлер ФРГ Олаф Шольц. В «Газпроме» не спешат принимать ее назад, пока не получат необходимые документы о том, что она не является санкционным товаром, при этом в Берлине считают, что никакие бумаги не нужны.

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