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    Ей одиноко. Siemens предложила собрать плейлист, посвященный турбине для «Северного потока»

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    Компания Siemens Energy предложила создать плейлист для турбины «Северного потока», которая необходима для функционирования газопровода. Об этом компания 19 августа написала в своих соцсетях.

    «Наша знаменитая турбина всё-таки не там, где должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в Мюльхайме. Давайте сделаем бедняге одолжение и создадим плейлист в Спотифай. Что должно быть включено?» — написали представители Siemens в соцсетях.

    Компания предложила начать с песни So Lonely британской рок-группы The Police.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию забрать из Германию турбину Siemens для «Северного потока» и продолжить поставки газа. В «Газпроме» объяснили, что не принимают отремонтированную в Канаде турбину из-за санкций. «В случае транспортировки турбины в Россию существует риск, что Канада посчитает это нарушением или обходом условий выданного разрешения, что может привести к его отзыву и невозможности ремонта других двигателей», — говорили в компании.

    Речь идет о турбине № 073, которая в прошлом году была отправлена на ремонт в Канаду, но ее возвращение оказалось осложнено из-за санкций. По данным Siemens, сейчас двигатель находится в Германии, его даже осмотрел канцлер ФРГ Олаф Шольц. В «Газпроме» не спешат принимать ее назад, пока не получат необходимые документы о том, что она не является санкционным товаром, при этом в Берлине считают, что никакие бумаги не нужны.

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