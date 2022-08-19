Ей одиноко. Siemens предложила собрать плейлист, посвященный турбине для «Северного потока»

Компания Siemens Energy предложила создать плейлист для турбины «Северного потока», которая необходима для функционирования газопровода. Об этом компания 19 августа написала в своих соцсетях.
«Наша знаменитая турбина всё-таки не там, где должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в Мюльхайме. Давайте сделаем бедняге одолжение и создадим плейлист в Спотифай. Что должно быть включено?» — написали представители Siemens в соцсетях.
Компания предложила начать с песни So Lonely британской рок-группы The Police.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию забрать из Германию турбину Siemens для «Северного потока» и продолжить поставки газа. В «Газпроме» объяснили, что не принимают отремонтированную в Канаде турбину из-за санкций. «В случае транспортировки турбины в Россию существует риск, что Канада посчитает это нарушением или обходом условий выданного разрешения, что может привести к его отзыву и невозможности ремонта других двигателей», — говорили в компании.