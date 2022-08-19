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    Две женщины пострадали на концерте Дельфина в Петербурге от фаеров, зажжённых в толпе

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    Поездкой на скорой закончился для двух женщин поход в клуб на концерт Дельфина на Васильевском острове.

    В полицию о ЧП в клубе Roof Place на Кожевенной линии сообщили накануне около 21:45 через единую службу спасения 112, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа. По предварительной информации, в толпе несколько человек зажгли фаеры и от их искр пострадали две посетительницы.

    Нарушителей вывела с концерта охрана, но в суматохе они смогли скрыться.

    Скорая увезла в травмпункт двух женщин, 37 и 40 лет. Там у одной диагностировали травму роговицы, а у второй — химический ожог глаза легкой степени. Обеих после оказания помощи отпустили домой.

    Полиция Васильевского острова проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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