Две женщины пострадали на концерте Дельфина в Петербурге от фаеров, зажжённых в толпе

Поездкой на скорой закончился для двух женщин поход в клуб на концерт Дельфина на Васильевском острове.



В полицию о ЧП в клубе Roof Place на Кожевенной линии сообщили накануне около 21:45 через единую службу спасения 112, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа. По предварительной информации, в толпе несколько человек зажгли фаеры и от их искр пострадали две посетительницы.



Нарушителей вывела с концерта охрана, но в суматохе они смогли скрыться.

