Две женщины пострадали на концерте Дельфина в Петербурге от фаеров, зажжённых в толпе

Поездкой на скорой закончился для двух женщин поход в клуб на концерт Дельфина на Васильевском острове.
В полицию о ЧП в клубе Roof Place на Кожевенной линии сообщили накануне около 21:45 через единую службу спасения 112, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа. По предварительной информации, в толпе несколько человек зажгли фаеры и от их искр пострадали две посетительницы.
Нарушителей вывела с концерта охрана, но в суматохе они смогли скрыться.
Скорая увезла в травмпункт двух женщин, 37 и 40 лет. Там у одной диагностировали травму роговицы, а у второй — химический ожог глаза легкой степени. Обеих после оказания помощи отпустили домой.
Полиция Васильевского острова проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.