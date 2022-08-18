В России планируют к 2035 году наладить производство подушек безопасности, АКПП и ABS

Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в России до 2035 года. Проект стратегии автопрома опубликован 17 августа на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе ставятся задачи по обеспечению технологического суверенитета. Среди них — создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности.
Также внимание уделено стимулированию создания российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий. При этом собственные технологии ставятся в абсолютный приоритет в случае их конкурентоспособности.
В Минпромторге РФ уточнили, что обеспечение технологического суверенитета автопрома — одна из ключевых целей стратегии отрасли до 2035 года.