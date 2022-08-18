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    В России планируют к 2035 году наладить производство подушек безопасности, АКПП и ABS

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    26 комментариев

    Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в России до 2035 года. Проект стратегии автопрома опубликован 17 августа на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    В документе ставятся задачи по обеспечению технологического суверенитета. Среди них — создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности.

    Также внимание уделено стимулированию создания российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий. При этом собственные технологии ставятся в абсолютный приоритет в случае их конкурентоспособности.

    В Минпромторге РФ уточнили, что обеспечение технологического суверенитета автопрома — одна из ключевых целей стратегии отрасли до 2035 года.

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    Комментарии 26

    27552925719 Авг 2022 в 00:53
    Это реальный технологический прорыв Сколково.Позорище.
    +0−0
    27552925719 Авг 2022 в 00:52
    Это не шутка!
    +0−0
    SU LUX INN19 Авг 2022 в 00:46
    какой же Позор! весь Приличный мир переходит на экологичные технологии, не тратит Зря средства, которые могли бы пойти на некие Более важные цели, чем строить дымящие заводы для морлоков!
    +1−0
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