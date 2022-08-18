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    В кино покажут боевик с главным английским громилой Винни Джонсом

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    Фото: lionsgate.com/
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    25 августа в прокат выходит «Неубиваемый» — канадский криминальный боевик режиссера Джеймса Клэйтона. По сюжету преступник по кличке Вор (которого играет сам Клэйтон) грабит наркобарона Темпла, но что-то идёт не так, и уже Вору приходится удирать — причем не только с барышом, но и с беременной женой наркобарона Мией (привет «Криминальному чтиву»).

    Фото: lionsgate.com/
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    Конечно, тут просматривается романтика, но всё это совершенно неважно — потому что всё внимание зрителя будет обращено на Темпла, в роли которого — знаменитый Винни Джонс, экс-футболист «Уимблдона», а также звезда фильмов Гая Ричи. В «Карты, деньги, два ствола» он был ещё вышибателем долгов Большим Крисом, в «Большом куше» уже стал неубиваемым Тони Пулезубом, а теперь вот дослужился до наркобарона. В общем-то, его бронебойная харизма — уже достаточный аргумент, чтобы пойти на этот фильм. На то, видимо, и расчет создателей.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: lionsgate.com/
    Фото: lionsgate.com/

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