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    Петербург стал лидером по росту трат на культурный досуг. На выставки и прогулки в парках потратили на 54% больше денег

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    6 комментариев

    Траты на посещение мест культуры и отдыха в Петербурге выросли на 54 %. Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников, следует из данных исследования геосервиса «2ГИС» и лаборатории «СберИндекс».

    На втором месте по тратам оказалась Москва (+51 % в июне — июле 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), на третьем — Воронеж (+49 %).

    В исследовании учитывались затраты на покупку билетов и сопутствующих товаров и услуг при посещении достопримечательностей, выставок, парков, других мест культуры и отдыха. Всего на их посещение жители и гости российских миллионников потратили на 44 % больше денег, чем год назад.

    Больше всего траты выросли в сегменте выставок и достопримечательностей (+171 %), при этом траты на кинотеатры сократились на 52 %.

    Кроме того, по данным «2ГИС», этим летом в Петербурге стали на 36 % больше искать места культуры и отдыха на картах. Это седьмое место по стране. Больше всего интерес к ним вырос в Москве (+51 %), Нижнем Новгороде (+47 %) и Казани (+45,1 %).

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    Комментарии 6

    nalchik1118 Авг 2022 в 13:54
    Ха. Повысили цены, ввели новые поборы - и вот результат - можно писать, что люди стали больше интересоваться культурой
    +0−0
    ***_12318 Авг 2022 в 13:39
    В Кронштадте был свободный доступ к маяку. Теперь поставили забор, повесили звёздочку и табличку "Парк Патриот" и берут по 350 рублей.
    +1−0
    27564035618 Авг 2022 в 13:21
    Прогулки в парках стали платными?
    +2−0
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