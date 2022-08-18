Петербург стал лидером по росту трат на культурный досуг. На выставки и прогулки в парках потратили на 54% больше денег

Траты на посещение мест культуры и отдыха в Петербурге выросли на 54 %. Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников, следует из данных исследования геосервиса «2ГИС» и лаборатории «СберИндекс».
На втором месте по тратам оказалась Москва (+51 % в июне — июле 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), на третьем — Воронеж (+49 %).
В исследовании учитывались затраты на покупку билетов и сопутствующих товаров и услуг при посещении достопримечательностей, выставок, парков, других мест культуры и отдыха. Всего на их посещение жители и гости российских миллионников потратили на 44 % больше денег, чем год назад.
Больше всего траты выросли в сегменте выставок и достопримечательностей (+171 %), при этом траты на кинотеатры сократились на 52 %.
Кроме того, по данным «2ГИС», этим летом в Петербурге стали на 36 % больше искать места культуры и отдыха на картах. Это седьмое место по стране. Больше всего интерес к ним вырос в Москве (+51 %), Нижнем Новгороде (+47 %) и Казани (+45,1 %).