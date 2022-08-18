Петербург стал лидером по росту трат на культурный досуг. На выставки и прогулки в парках потратили на 54% больше денег

Траты на посещение мест культуры и отдыха в Петербурге выросли на 54 % . Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников, следует из данных исследования геосервиса «2ГИС» и лаборатории «СберИндекс».



На втором месте по тратам оказалась Москва ( +51 % в июне — июле 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), на третьем — Воронеж ( +49 % ).