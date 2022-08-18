Петербургского чиновника задержали по делу о серии автомошенничеств после того, как он заявил о краже своего «БМВ Х5»

Заявление об угоне подержанного «БМВ» обернулось для чиновника администрации Курортного района уголовным делом. Следствие видит в нём организатора схемы по легализации «проблемных» автомобилей.

Со спецназом сотрудники полиции Петербурга задерживали подозреваемых в липовых угонах машин в Петербурге, сообщает 18 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

В полицию доставили 34-летнего жителя Всеволожского района и чиновника из Сестрорецка. Последний в марте 2022 года заявил в полицию о том, что от дома 24 по улице Токарева в Сестрорецке пропала его «БМВ X5». Подержанный автомобиль он приобрел в кредит в автосалоне, и на момент угона с ним еще не расплатился. Ущерб составил чуть более 3 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона — средства банка-кредитора.



По данным «Фонтанки», заявление в полицию написал глава отдела по законности и правопорядку администрации Курортного района.

После его заявления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

После того как к расследованию были привлечены оперативники «автоугонного» отдела ГУ МВД, достаточно быстро выяснилось, что машину угнали с согласия хозяина. Затем у «БМВ» перебили номера под идентификационные данные разбитой машины и продали жителю Москвы. После этого к расследованию привлекли еще и оперативников Главного управления угрозыска МВД России.



Помимо жителя области и чиновника, в полицию доставили еще двоих: нового владельца «БМВ» — 38-летнего москвича и 45-летнего жителя Сестрорецка.

Во время обысков по месту жительства задержанных, а также на иных площадках, нашли не только «угнанный» «БМВ», но и автомобили «Кадиллак GMT 166 SRX», «Ниссан Мурано», «Мерседес Бенц S350D», «Шевроле Корвет», «Ауди Q7». У всех были выявлены признаки изменения номерных агрегатов. Новые документы были выписаны на номера либо сгоревших, либо разбитых автомобилей. Также полицейские нашли устройства подавления GSM-сигнала, 12 комплектов государственных номерных знаков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Поделиться Поделиться





«По оперативным данным, организаторы незаконного бизнеса занимались легализацией «проблемных» автомобилей. Это машины, которые были «похищены» для получения страховых выплат, а после внесенных изменений повторно проданы третьим лицам. Другая категория клиентов злоумышленников — владельцы обремененных автомобилей, которые в силу долговых или иных обязательств не могут свободно ими распоряжаться. Такие машины также оформлялись под липовые документы и продавались», — сообщили в ГУ МВД.



Так как один из подозреваемых является сотрудником районной администрации, то материалы расследования передали в СК России, где было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования».

