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    Петербургского чиновника задержали по делу о серии автомошенничеств после того, как он заявил о краже своего «БМВ Х5»

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    12 комментариев

    Заявление об угоне подержанного «БМВ» обернулось для чиновника администрации Курортного района уголовным делом. Следствие видит в нём организатора схемы по легализации «проблемных» автомобилей.

    Со спецназом сотрудники полиции Петербурга задерживали подозреваемых в липовых угонах машин в Петербурге, сообщает 18 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    В полицию доставили 34-летнего жителя Всеволожского района и чиновника из Сестрорецка. Последний в марте 2022 года заявил в полицию о том, что от дома 24 по улице Токарева в Сестрорецке пропала его «БМВ X5». Подержанный автомобиль он приобрел в кредит в автосалоне, и на момент угона с ним еще не расплатился. Ущерб составил чуть более 3 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона — средства банка-кредитора.

    По данным «Фонтанки», заявление в полицию написал глава отдела по законности и правопорядку администрации Курортного района.

    После его заявления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    После того как к расследованию были привлечены оперативники «автоугонного» отдела ГУ МВД, достаточно быстро выяснилось, что машину угнали с согласия хозяина. Затем у «БМВ» перебили номера под идентификационные данные разбитой машины и продали жителю Москвы. После этого к расследованию привлекли еще и оперативников Главного управления угрозыска МВД России.

    Помимо жителя области и чиновника, в полицию доставили еще двоих: нового владельца «БМВ» — 38-летнего москвича и 45-летнего жителя Сестрорецка.

    Во время обысков по месту жительства задержанных, а также на иных площадках, нашли не только «угнанный» «БМВ», но и автомобили «Кадиллак GMT 166 SRX», «Ниссан Мурано», «Мерседес Бенц S350D», «Шевроле Корвет», «Ауди Q7». У всех были выявлены признаки изменения номерных агрегатов. Новые документы были выписаны на номера либо сгоревших, либо разбитых автомобилей. Также полицейские нашли устройства подавления GSM-сигнала, 12 комплектов государственных номерных знаков.

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    «По оперативным данным, организаторы незаконного бизнеса занимались легализацией «проблемных» автомобилей. Это машины, которые были «похищены» для получения страховых выплат, а после внесенных изменений повторно проданы третьим лицам. Другая категория клиентов злоумышленников — владельцы обремененных автомобилей, которые в силу долговых или иных обязательств не могут свободно ими распоряжаться. Такие машины также оформлялись под липовые документы и продавались», — сообщили в ГУ МВД.

    Так как один из подозреваемых является сотрудником районной администрации, то материалы расследования передали в СК России, где было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования».

    Чиновника поместили под арест, а жителя Всеволожского района — под домашний арест. Двое других пока проходят как свидетели и отпущены под обязательство о явке.

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    Комментарии 12

    AndrewBarsik18 Авг 2022 в 11:09
    Наверное мошенничество было квалификационным испытанием для приема на службу.
    +0−0
    27472499718 Авг 2022 в 11:04
    Кому надо те ЗНАЛИ чем чиновник ЗАНИМАЛСЯ. Настал МОМЕНТ и его слили. Это система : СПРУТ. Там ПОВЯЗАНЫ ВСЁ. Идеальная система! Вечная! А какая доходная!!! А как привлекательна!!! Спроси себя дорогой читатель. Если тебя туда допустят ты откажешься и будешь бить себя пяткой в грудь крича что я чесный и не буду жить по законам системы, врать, красть и убивать! Я не чиновник Роберто Курилло ! Мне не нужны миллион и на Мальдивах вилла! Я не хочу рисоваться на экранах ТВ! Мне нужен персональный Майбах! Всё блага системы перечислять можно долго и я не перешёл ещё к САМЫМ СЛАДКИМ... В общем дорогой читатель тебе всё это не надо? Да?
    +0−0
    26611509018 Авг 2022 в 11:00
    Эти чиновники из тех же организаторов но продвинутые по служебен
    +1−0
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