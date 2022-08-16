Полиция снова зашла с обысками по адресам петербургского Водоканала

Сотрудники экономического отдела полицейского главка 16 августа провели обыски по нескольким адресам, связанным с петербургским Водоканалом. Ориентировались на то, что уже успели рассказать ранее потревоженные сотрудники предприятия. Как сообщает 47news, всего в списке порядка 10 адресов, уголовное дело возбуждено по злоупотреблению должностными полномочиями. В ГСУ увезли начальника Управления по подключениям Департамента по оформлению разрешительной документации Павла Александрова и его подчиненного.

Кроме того, по данным областного портала, на беседу с полицией уехал глава нескольких компаний, в котором следствие видит посредника между застройщиками и руководством Водоканала. Его проверяют на причастность к многочисленным эпизодам. Также зашли к заместителю директора дочернего предприятия Водоканала. Он подозревается в том, что был причастен к выдаче справок о якобы проведенных работах на сетях водоснабжения, справки эти потом шли от застройщиков в Госстройнадзор. Оплачивалось это всё через договор на оказание консультационных услуг.