Полиция снова зашла с обысками по адресам петербургского Водоканала

Сотрудники экономического отдела полицейского главка 16 августа провели обыски по нескольким адресам, связанным с петербургским Водоканалом. Ориентировались на то, что уже успели рассказать ранее потревоженные сотрудники предприятия.
Как сообщает 47news, всего в списке порядка 10 адресов, уголовное дело возбуждено по злоупотреблению должностными полномочиями. В ГСУ увезли начальника Управления по подключениям Департамента по оформлению разрешительной документации Павла Александрова и его подчиненного.
Кроме того, по данным областного портала, на беседу с полицией уехал глава нескольких компаний, в котором следствие видит посредника между застройщиками и руководством Водоканала. Его проверяют на причастность к многочисленным эпизодам.
Также зашли к заместителю директора дочернего предприятия Водоканала. Он подозревается в том, что был причастен к выдаче справок о якобы проведенных работах на сетях водоснабжения, справки эти потом шли от застройщиков в Госстройнадзор. Оплачивалось это всё через договор на оказание консультационных услуг.
Издание отмечает, что нынешние обыски основаны на тех показаниях, которые ранее дали другие сотрудники Водоканала. «Фонтанка» подробно рассказывала, как в середине июля были возбуждены шесть дел — также по злоупотреблению должностными полномочиями на предприятии, они тоже имеют в фабуле махинации вокруг подключения новостроек к сетям.
Среди прочих задерживали и арестовывали бывшего директора Водоканала Александра Данилова, однако затем в его судьбе произошли внезапные перемены, уголовное дело против него было прекращено, а сам он реабилитирован. Это была лишь одна из волн обысков, которые проводятся в структурах Водоканала в последние месяцы, перед этим были потревожены знаковые фигуры петербургской энергетики.