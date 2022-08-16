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    Полиция снова зашла с обысками по адресам петербургского Водоканала

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    2 комментария

    Сотрудники экономического отдела полицейского главка 16 августа провели обыски по нескольким адресам, связанным с петербургским Водоканалом. Ориентировались на то, что уже успели рассказать ранее потревоженные сотрудники предприятия.

    Как сообщает 47news, всего в списке порядка 10 адресов, уголовное дело возбуждено по злоупотреблению должностными полномочиями. В ГСУ увезли начальника Управления по подключениям Департамента по оформлению разрешительной документации Павла Александрова и его подчиненного.

    Кроме того, по данным областного портала, на беседу с полицией уехал глава нескольких компаний, в котором следствие видит посредника между застройщиками и руководством Водоканала. Его проверяют на причастность к многочисленным эпизодам.

    Также зашли к заместителю директора дочернего предприятия Водоканала. Он подозревается в том, что был причастен к выдаче справок о якобы проведенных работах на сетях водоснабжения, справки эти потом шли от застройщиков в Госстройнадзор. Оплачивалось это всё через договор на оказание консультационных услуг.

    Издание отмечает, что нынешние обыски основаны на тех показаниях, которые ранее дали другие сотрудники Водоканала. «Фонтанка» подробно рассказывала, как в середине июля были возбуждены шесть дел — также по злоупотреблению должностными полномочиями на предприятии, они тоже имеют в фабуле махинации вокруг подключения новостроек к сетям.

    Среди прочих задерживали и арестовывали бывшего директора Водоканала Александра Данилова, однако затем в его судьбе произошли внезапные перемены, уголовное дело против него было прекращено, а сам он реабилитирован. Это была лишь одна из волн обысков, которые проводятся в структурах Водоканала в последние месяцы, перед этим были потревожены знаковые фигуры петербургской энергетики.

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    Комментарии 2

    Naturum Demonto16 Авг 2022 в 17:01
    Главного водяного выпустили,извинились.
    А план и по мелочевке можно сделать...
    +0−0
    ProstoZloy16 Авг 2022 в 14:54
    Представляю, сколько работы прибавится следственным органам, когда начнется реализация "комплексного развития территории"!
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