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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Личный взгляд на этот город: голосуй за любимые места

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    6 комментариев
    Коллаж: Екатерины Елизаровой
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    «Фонтанка» запускает второй сезон проекта «ОтЛичный Петербург». Он — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. Совершенно неважно, турист вы или горожанин, бывали тут единожды или живете всегда. В любом случае Петербург у вас собственный.

    Вместе с экспертами мы составили новый гид по нашему городу, в котором рассказали о тех местах в нем, что навсегда остаются в сердце. И речь не о всем известных достопримечательностях, а о том, что доставляет удовольствие изо дня в день или случайностью заходя в нашу жизнь: удивительное блюдо в уютном кафе, мелодия музыканта во дворике отеля, детское воспоминание экскурсовода или запах хвои в бане. Конечно, поймать моменты счастья можно где угодно, но мы заметили, что есть места, где его встречают чаще.

    Номинации и представленные в них объекты мы собрали вместе с профессионалами: председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым и руководителем Ростуризма Зариной Догузовой, отельером Юнисом Теймурханлы, доцентом НИУ ВШЭ Наталией Беляковой, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым, историком архитектуры Айратом Багаутдиновым, директором Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатериной Шадской, замдиректора по развитию ЦВЗ «Манеж» Анной Яловой, гендиректором агентства путешествий «Эклектика» Игорем Воеводским, куратором и идеологом проекта «Севкабель Порт» Алексеем Онацко, гендиректором «Ленфильма» Федором Щербаковым, командором Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимиром Любомировым и гендиректором общественного пространства «Никольский двор» Еленой Нежевиной. Конечно же, поучаствовали и сами — в экспертный совет вошли главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, заместитель главного редактора Евгений Вышенков и редактор проекта, краевед Елена Виноградова.

    Мы вместе рассказали вам о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), о винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Теперь — очередь за вами: читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты и голосуйте.

    Как и в прошлом году, ваш выбор повлияет на результат: в ноябре в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    Если же, по вашему мнению, мы что-то упустили, добавьте свой вариант в форме на сайте или пришлите рассказ о вашем личном Петербурге. Лучшие будут опубликованы!

    ПЕРЕХОДИТЕ НА САЙТ ПРОЕКТА! ГОЛОСУЙТЕ И ПРЕДЛАГАЙТЕ!

    Проект «ОтЛичный Петербург» проводится при поддержке Комитета по развитию туризма.

    Коллаж: Екатерины Елизаровой

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    Комментарии 6

    над рекой Невой стоит дурман16 Авг 2022 в 15:26
    Город уже давно не такой красивый как раньше и из Юнеско исключен , изгадили озерские всю панораму города своими "чайниками" "нло" и "стеллами".
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