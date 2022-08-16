Личный взгляд на этот город: голосуй за любимые места

«Фонтанка» запускает второй сезон проекта «ОтЛичный Петербург». Он — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. Совершенно неважно, турист вы или горожанин, бывали тут единожды или живете всегда. В любом случае Петербург у вас собственный.

Вместе с экспертами мы составили новый гид по нашему городу, в котором рассказали о тех местах в нем, что навсегда остаются в сердце. И речь не о всем известных достопримечательностях, а о том, что доставляет удовольствие изо дня в день или случайностью заходя в нашу жизнь: удивительное блюдо в уютном кафе, мелодия музыканта во дворике отеля, детское воспоминание экскурсовода или запах хвои в бане. Конечно, поймать моменты счастья можно где угодно, но мы заметили, что есть места, где его встречают чаще.