В Кронштадте блэкаут: света нет в домах, на заправках, не работают светофоры

Жители Кронштадта утром 16 августа массово жалуются на отсутствие электричества в домах и на улицах. В администрации успокаивают, что скоро всё вернется.



«На Флотской нету ни света, ни горячей воды. Аммермана — нет горячей воды и света. Зосимова — нет света. Напор воды плохой. На Петровской есть и свет, и вода, только горячая без напора», — сообщают жители в сообществах Кронштадта.



«Светофоры тоже не работают, заправки», — вторит им читатель «Фонтанки».

