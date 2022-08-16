В Кронштадте блэкаут: света нет в домах, на заправках, не работают светофоры

Жители Кронштадта утром 16 августа массово жалуются на отсутствие электричества в домах и на улицах. В администрации успокаивают, что скоро всё вернется.
«На Флотской нету ни света, ни горячей воды. Аммермана — нет горячей воды и света. Зосимова — нет света. Напор воды плохой. На Петровской есть и свет, и вода, только горячая без напора», — сообщают жители в сообществах Кронштадта.
«Светофоры тоже не работают, заправки», — вторит им читатель «Фонтанки».
По словам местных жителей, утром что-то хлопнуло на подстанции в квартале. Был сильный грохот, отключили свет и воду.
В администрации района «Фонтанке» сообщили, что произошла авария, но свет скоро вернется на остров. За подробностями отправили в «Оборонэнерго».
Там пока не отвечают, но, по предварительной информации, инцидент произошел на 110-й подстанции около 7:50 утра. Сейчас идет ликвидация последствий.