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    В Кронштадте блэкаут: света нет в домах, на заправках, не работают светофоры

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    12 комментариев

    Жители Кронштадта утром 16 августа массово жалуются на отсутствие электричества в домах и на улицах. В администрации успокаивают, что скоро всё вернется.

    «На Флотской нету ни света, ни горячей воды. Аммермана — нет горячей воды и света. Зосимова — нет света. Напор воды плохой. На Петровской есть и свет, и вода, только горячая без напора», — сообщают жители в сообществах Кронштадта.

    «Светофоры тоже не работают, заправки», — вторит им читатель «Фонтанки».

    По словам местных жителей, утром что-то хлопнуло на подстанции в квартале. Был сильный грохот, отключили свет и воду.

    В администрации района «Фонтанке» сообщили, что произошла авария, но свет скоро вернется на остров. За подробностями отправили в «Оборонэнерго».

    Там пока не отвечают, но, по предварительной информации, инцидент произошел на 110-й подстанции около 7:50 утра. Сейчас идет ликвидация последствий.

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    Комментарии 12

    nalchik1116 Авг 2022 в 10:55
    Хм, а почему в Оборонэнерго? Кронштадт разве на передовой? Или это вояки начудили что-то?
    +0−0
    своих не бросаем16 Авг 2022 в 09:50
    долбанные курильщики и до Кронштадта добрались
    +4−0
    Dmitry Antonov16 Авг 2022 в 09:46
    Что-то неладное творится, даже со скидкой на очередной злополучный август месяц: что не день, то хлопки, задымления, детонации и пожары.
    +2−0
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