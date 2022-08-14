В центре Петербурга языки пламени облизывают столетний дом без стекол

Семь пожарных расчетов тушат дом в Адмиралтейском районе, где никто не живет.
Как сообщили 14 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании по адресу Бронницкая улица, 31 поступила в 16:59. Здание заброшенное, горит обстановка на 4-м этаже, есть угроза распространения огня на кровлю, уточнили в ведомстве спасателей.
читатель «Фонтанки»
Старое здание несколько раз перестраивалось и приобрело окончательный вид в 1917 году. Уже несколько лет оно стоит без окон, дверей и жителей.