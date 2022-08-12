Скончался хранитель импрессионистов Эрмитажа Альберт Костеневич

Доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции французской живописи от импрессионистов до Матисса и Пикассо Альберт Костеневич скончался 12 августа, сообщили в Эрмитаже. Он посвятил работе в этом музее более 60 лет.



«Круг интересов Альберта Григорьевича не ограничивался искусством Франции XIX ‒ начала XX века, хотя именно в этой области он смог достичь наиболее существенных результатов, — вспоминают коллегу в Эрмитаже. — Не только изучение шедевров коллекции, но и охват всего корпуса памятников, находящихся в Эрмитаже, а также история собирателей, особенно Сергея Щукина и Ивана Морозова, находились в центре его внимания. Это нашло отражение в многочисленных публикациях, не только касающихся материалов хранения Альберта Григорьевича Костеневича, а всего круга памятников французского искусства XIX‒XX веков, находящихся в Эрмитаже. Исследование коллекции музея было поднято на мировой уровень».

