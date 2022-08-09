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    Ушел на рыбалку и пропал. Из Невы на проспекте Обуховской Обороны достали тело мужчины

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    Тело мужчины извлекли из Невы накануне днем. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 августа. О плывущем трупе в районе дома 108 по проспекту Обуховской Обороны в полицию сообщили очевидцы.

    Выехавшие на место оперативники обнаружили тело 66-летнего петербуржца. Первичный осмотр выявил ссадины на брови и переносице. Покойного отправили в морг для установления точной причины смерти.

    Вечером в полицию поступило сообщение от знакомого погибшего. Он рассказал, что около 4 часов утра тот ушел рыбачить на Невский причал у дома 199 по проспекту Обуховской Обороны и пропал.

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