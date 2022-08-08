Звездная команда ТНТ «переплыла все каналы» на фестивале «Фонтанка SUP»

Фото: ТНТ Поделиться Поделиться





Команда ТНТ из 8 звёзд телеканала стала одной из самых ярких на седьмом международном фестивале «Фонтанка SUP», который организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». На маршрут, берущий начало от Марсова поля, в красно-синих цветах телеканала 6 августа вышли актёр и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, участники шоу «Звёзды в Африке» Вики Одинцова, Карина Кросс, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев, звезда сериала «Два холма» Никита Кологривый и пара, сложившаяся на шоу «Холостяк», — Александр Гранков и Яна Сапета.

Фото: ТНТ Фото: ТНТ Фото: ТНТ Фото: ТНТ Фото: ТНТ Фото: ТНТ Фото: ТНТ Фото: ТНТ Фото: ТНТ Фото: ТНТ Поделиться Поделиться





Они проплыли вместе с многотысячной карнавальной колонной по рекам Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова. Сделали звёзды ТНТ это под слоганом: «Переплывём все каналы», а после заплыва поделились впечатлениями. Тимур Батрутдинов: «Питер занимает особое место в моём сердце. Очень люблю сюда приезжать, гулять по улицам, смотреть с набережной на Неву, кататься по каналам на лодке — в этот раз прогулка получилась необычной, на доске для сапа по Питеру я еще не катался. Классное мероприятие, бесконечно позитивное и летнее. Рад, что у Петербурга появилась такая традиция. Надеюсь, она с каждым годом будет только масштабнее и ярче».

Вики Одинцова: «Я люблю сёрф и частенько катаюсь на доске по волнам, но на сапах, особенно по Петербургу, мне кататься ещё не приходилось. Впечатлений море — мы провели время в классной компании, полюбовались видами Петербурга с необычного ракурса и абсолютно точно переплыли все каналы». Юля Гаврилина: «Не знаю, можно ли считать это экстримом — было не так экстремально, как на шоу «Звёзды в Африке», но точно было больше фана: ни одной змеи мы на пути не встретили, ничего несъедобного есть не пришлось. В любом случае было классно увидеться со всеми коллегами по нашим африканским приключениям и вместе с ТНТ принять участие в SUP-фесте. Думаю, смотрелись мы прекрасно!»

Александр Гранков: «Люблю активный отдых — всегда стараюсь выбрать что-то, чего раньше не пробовал, поэтому, когда ТНТ предложил встать на доску для SUP-сёрфинга, не колебался ни секунды. Этот костюмированный карнавал на узеньких каналах среди исторических зданий и памятников — что-то фееричное. Про Петербург говорят, что это русская Венеция, — так вот теперь в русской Венеции появился свой колоритный карнавал. Рад, что довелось в нём поучаствовать вместе с ТНТ».

Вместе со звёздами ТНТ в фестивале приняли участие почти семь тысяч любителей сапсёрфа из 100 городов и 10 стран. Перед карнавальным заплывом прошла уникальная спортивная гонка на кубок «Фонтанка СUP», а после её завершения организаторы наградили самых эффектных участников карнавала в традиционных фестивальных конкурсах «Фонтанка SUP», а также выбрали «Мисс SUP-2022».