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    Фонтанка SUP

    Звездная команда ТНТ «переплыла все каналы» на фестивале «Фонтанка SUP»

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    Фото: ТНТ
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    Команда ТНТ из 8 звёзд телеканала стала одной из самых ярких на седьмом международном фестивале «Фонтанка SUP», который организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». На маршрут, берущий начало от Марсова поля, в красно-синих цветах телеканала 6 августа вышли актёр и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, участники шоу «Звёзды в Африке» Вики Одинцова, Карина Кросс, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев, звезда сериала «Два холма» Никита Кологривый и пара, сложившаяся на шоу «Холостяк», — Александр Гранков и Яна Сапета.

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    Они проплыли вместе с многотысячной карнавальной колонной по рекам Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова. Сделали звёзды ТНТ это под слоганом: «Переплывём все каналы», а после заплыва поделились впечатлениями.

    Тимур Батрутдинов: «Питер занимает особое место в моём сердце. Очень люблю сюда приезжать, гулять по улицам, смотреть с набережной на Неву, кататься по каналам на лодке — в этот раз прогулка получилась необычной, на доске для сапа по Питеру я еще не катался. Классное мероприятие, бесконечно позитивное и летнее. Рад, что у Петербурга появилась такая традиция. Надеюсь, она с каждым годом будет только масштабнее и ярче».

    Вики Одинцова: «Я люблю сёрф и частенько катаюсь на доске по волнам, но на сапах, особенно по Петербургу, мне кататься ещё не приходилось. Впечатлений море — мы провели время в классной компании, полюбовались видами Петербурга с необычного ракурса и абсолютно точно переплыли все каналы».

    Юля Гаврилина: «Не знаю, можно ли считать это экстримом — было не так экстремально, как на шоу «Звёзды в Африке», но точно было больше фана: ни одной змеи мы на пути не встретили, ничего несъедобного есть не пришлось. В любом случае было классно увидеться со всеми коллегами по нашим африканским приключениям и вместе с ТНТ принять участие в SUP-фесте. Думаю, смотрелись мы прекрасно!»

    Александр Гранков: «Люблю активный отдых — всегда стараюсь выбрать что-то, чего раньше не пробовал, поэтому, когда ТНТ предложил встать на доску для SUP-сёрфинга, не колебался ни секунды. Этот костюмированный карнавал на узеньких каналах среди исторических зданий и памятников — что-то фееричное. Про Петербург говорят, что это русская Венеция, — так вот теперь в русской Венеции появился свой колоритный карнавал. Рад, что довелось в нём поучаствовать вместе с ТНТ».

    Вместе со звёздами ТНТ в фестивале приняли участие почти семь тысяч любителей сапсёрфа из 100 городов и 10 стран. Перед карнавальным заплывом прошла уникальная спортивная гонка на кубок «Фонтанка СUP», а после её завершения организаторы наградили самых эффектных участников карнавала в традиционных фестивальных конкурсах «Фонтанка SUP», а также выбрали «Мисс SUP-2022».

    Фото: ТНТ

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферов в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятие сап-серфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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