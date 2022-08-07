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    Клад для сладкоежки: топ-5 «безопасных» и даже полезных десертов

    Клад для сладкоежки: топ-5 «безопасных» и даже полезных десертов

    А главный их плюс — они всегда под рукой!

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    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивят
    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивятФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Кулинары со всего света то и дело придумывают всё новые и новые сладости, после которых нас не будет мучить ни совесть, ни лишний вес, но всё это — изобретение велосипеда. «Безопасные» десерты куда проще, чем разные пудинги с чиа, гранолы с ягодами годжи, супер-антиоксидантные смузи и прочая чепуха. Вместе с диетологами мы составили топ продуктов, которые помогут утолить самый сладкий голод и не отразятся на фигуре.

    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивят
    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивятФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    1

    5 место. Мед

    О полезных свойствах меда ходит много разных легенд разной степени достоверности. То он с вирусами борется, то с бактериями, а и то вовсе похудеть помогает — за счет ферментов, якобы расщепляющих жир. Но прежде чем вы съедите достаточное для похудения количество меда, у вас выпадут зубы или начнется аллергия. С одной стороны, мед — это тот же сахар, только натурального происхождения. С другой — сильный аллерген. И в большом количестве вреден.

    — Всемирная организация здравоохранения рекомендует не увлекаться сахаром и говорит, что максимальное количество свободных сахаров для взрослых и детей — 10% от общего потребления калорий, — рассказывает диетолог Оксана Выдря. — Лучше, чтобы эта цифра была вообще не выше 5% (примерно пять чайных ложек сахара в сутки).

    Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.

    Умалять полезные свойства меда тоже не стоит — в нём действительно есть витамины и минералы. Но чтобы сохранить их в целости и сохранности, мед надо есть таким, какой он есть, и не добавлять в чай, молоко или еще какой горячий напиток — при нагревании мед теряет всю свою пользу.

    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивят
    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивятФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    2

    4 место. Сухофрукты

    Можно было бы предположить, что в сухофруктах столько же пользы, сколько и в обычных фруктах, но не тут-то было. В них нет воды и меньше клетчатки, они считаются концентрированными сахарами, и в день, если вы следите за фигурой, лучше не есть больше пары горсток сухофруктов — пяти штук той же кураги или чернослива будет вполне достаточно, чтобы безвредно утолить сладкие страсти.

    У сухофруктов высокий гликемический индекс, а на каждые 100 граммов приходится примерно 300 килокалорий.

    В то же время сухофрукты — источник пектина (стабилизирует обмен веществ, снижает содержание холестерина, улучшает периферическое кровообращение и перистальтику кишечника), клетчатки и антиоксидантов.

    Ну и не путайте сухофрукты с цукатами — витаминов и полезных веществ в этих засахаренных кусочках вы вряд ли найдете.

    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивят
    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивятФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    3 место. Мармелад

    Мармелад принято считать одной из самых безобидных сладостей, а если он еще и яблочный, то вы вправе рассчитывать даже на некоторую пользу. Поиски полезного мармелада отправляют нас во времена Советского Союза, когда продукты были натуральными, их с гордостью экспортировали. Тогда мармелад был не на агар-агаре или желатине — он был на пектине, а пектин — это яблоки.

    — Та же коломенская пастила в свое время стала прародительницей французского зефира, — рассказывает врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Только у нас она была более плотная, с добавлением ягодных сиропов, а французы стали взбивать это с яичным белком, и получился легкий десертный продукт. Вот только за счет калорийности его уже сложно было назвать диетическим.

    Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

    Найти настоящий мармелад в магазине сегодня — подвиг. В нем легко обнаружить красители и гораздо сложнее — пектин. Но если вам удалось найти на полке натуральные желейные сладости, в их составе наверняка будут еще и фруктовое пюре (а значит, и кое-какие витамины), яичный белок (полезный для костей).

    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивят
    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивятФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    4

    2 место. Шоколад

    Но только если это настоящий, натуральный шоколад, в составе которого только какао-порошок, какао-масло, подсластитель и — если шоколад молочный — сухое молоко. Если же в составе водятся загустители и прочие добавки — такой продукт вряд ли можно назвать шоколадом.

    С шоколадом всё вообще не так-то просто. В плитках качественного темного шоколада с высоким содержанием какао содержатся антиоксиданты флавоноиды, нормализующие артериальное давление, защищающие сосуды от атеросклероза и предупреждающие инфаркты и инсульты; благодаря кофеину шоколад стимулирует мозговую активность; магний и калий нормализуют работу центральной нервной системы и мышц. Но чем меньше в шоколаде какао и чем больше сахара и наполнителей, тем скорее стремится к нулю вся его польза. Ароматизаторы, стабилизаторы и красители повышают, например, риск раковых заболеваний и патологий внутренних органов. Кроме того, большое количество (пусть даже качественного) шоколада грозит иммунитету и повышает уровень глюкозы в крови.

    — Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого, — говорит Галина Барташевич. — Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт — еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.

    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивят
    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивятФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    1 место. Фрукты

    Да, фрукты тоже считаются десертом. Причем самым полезным. Хотя и здесь без ложки дегтя не обошлось.

    — Фрукты богаты микроэлементами и витаминами. Это источник клетчатки, поэтому всегда должны быть в нашем меню, — говорит диетолог Оксана Выдря. — Но нужно помнить, что, кроме полезных компонентов, во фруктах есть фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма. Однако, в отличие от нее, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Нормой для взрослого человека считается три разных фрукта в день.

    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивят
    Некоторые десерты можно есть, не переживая за то, что весы вас неприятно удивятФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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