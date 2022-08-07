Клад для сладкоежки: топ-5 «безопасных» и даже полезных десертов

О полезных свойствах меда ходит много разных легенд разной степени достоверности. То он с вирусами борется, то с бактериями, а и то вовсе похудеть помогает — за счет ферментов, якобы расщепляющих жир. Но прежде чем вы съедите достаточное для похудения количество меда, у вас выпадут зубы или начнется аллергия. С одной стороны, мед — это тот же сахар, только натурального происхождения. С другой — сильный аллерген. И в большом количестве вреден.



— Всемирная организация здравоохранения рекомендует не увлекаться сахаром и говорит, что максимальное количество свободных сахаров для взрослых и детей — 10% от общего потребления калорий, — рассказывает диетолог Оксана Выдря. — Лучше, чтобы эта цифра была вообще не выше 5% (примерно пять чайных ложек сахара в сутки).



Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.



Умалять полезные свойства меда тоже не стоит — в нём действительно есть витамины и минералы. Но чтобы сохранить их в целости и сохранности, мед надо есть таким, какой он есть, и не добавлять в чай, молоко или еще какой горячий напиток — при нагревании мед теряет всю свою пользу.

