Клад для сладкоежки: топ-5 «безопасных» и даже полезных десертов

Кулинары со всего света то и дело придумывают всё новые и новые сладости, после которых нас не будет мучить ни совесть, ни лишний вес, но всё это — изобретение велосипеда. «Безопасные» десерты куда проще, чем разные пудинги с чиа, гранолы с ягодами годжи, супер-антиоксидантные смузи и прочая чепуха. Вместе с диетологами мы составили топ продуктов, которые помогут утолить самый сладкий голод и не отразятся на фигуре.
5 место. Мед
О полезных свойствах меда ходит много разных легенд разной степени достоверности. То он с вирусами борется, то с бактериями, а и то вовсе похудеть помогает — за счет ферментов, якобы расщепляющих жир. Но прежде чем вы съедите достаточное для похудения количество меда, у вас выпадут зубы или начнется аллергия. С одной стороны, мед — это тот же сахар, только натурального происхождения. С другой — сильный аллерген. И в большом количестве вреден.
— Всемирная организация здравоохранения рекомендует не увлекаться сахаром и говорит, что максимальное количество свободных сахаров для взрослых и детей — 10% от общего потребления калорий, — рассказывает диетолог Оксана Выдря. — Лучше, чтобы эта цифра была вообще не выше 5% (примерно пять чайных ложек сахара в сутки).
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
Умалять полезные свойства меда тоже не стоит — в нём действительно есть витамины и минералы. Но чтобы сохранить их в целости и сохранности, мед надо есть таким, какой он есть, и не добавлять в чай, молоко или еще какой горячий напиток — при нагревании мед теряет всю свою пользу.
4 место. Сухофрукты
Можно было бы предположить, что в сухофруктах столько же пользы, сколько и в обычных фруктах, но не тут-то было. В них нет воды и меньше клетчатки, они считаются концентрированными сахарами, и в день, если вы следите за фигурой, лучше не есть больше пары горсток сухофруктов — пяти штук той же кураги или чернослива будет вполне достаточно, чтобы безвредно утолить сладкие страсти.
У сухофруктов высокий гликемический индекс, а на каждые 100 граммов приходится примерно 300 килокалорий.
В то же время сухофрукты — источник пектина (стабилизирует обмен веществ, снижает содержание холестерина, улучшает периферическое кровообращение и перистальтику кишечника), клетчатки и антиоксидантов.
Ну и не путайте сухофрукты с цукатами — витаминов и полезных веществ в этих засахаренных кусочках вы вряд ли найдете.
3 место. Мармелад
Мармелад принято считать одной из самых безобидных сладостей, а если он еще и яблочный, то вы вправе рассчитывать даже на некоторую пользу. Поиски полезного мармелада отправляют нас во времена Советского Союза, когда продукты были натуральными, их с гордостью экспортировали. Тогда мармелад был не на агар-агаре или желатине — он был на пектине, а пектин — это яблоки.
— Та же коломенская пастила в свое время стала прародительницей французского зефира, — рассказывает врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Только у нас она была более плотная, с добавлением ягодных сиропов, а французы стали взбивать это с яичным белком, и получился легкий десертный продукт. Вот только за счет калорийности его уже сложно было назвать диетическим.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Найти настоящий мармелад в магазине сегодня — подвиг. В нем легко обнаружить красители и гораздо сложнее — пектин. Но если вам удалось найти на полке натуральные желейные сладости, в их составе наверняка будут еще и фруктовое пюре (а значит, и кое-какие витамины), яичный белок (полезный для костей).
2 место. Шоколад
Но только если это настоящий, натуральный шоколад, в составе которого только какао-порошок, какао-масло, подсластитель и — если шоколад молочный — сухое молоко. Если же в составе водятся загустители и прочие добавки — такой продукт вряд ли можно назвать шоколадом.
С шоколадом всё вообще не так-то просто. В плитках качественного темного шоколада с высоким содержанием какао содержатся антиоксиданты флавоноиды, нормализующие артериальное давление, защищающие сосуды от атеросклероза и предупреждающие инфаркты и инсульты; благодаря кофеину шоколад стимулирует мозговую активность; магний и калий нормализуют работу центральной нервной системы и мышц. Но чем меньше в шоколаде какао и чем больше сахара и наполнителей, тем скорее стремится к нулю вся его польза. Ароматизаторы, стабилизаторы и красители повышают, например, риск раковых заболеваний и патологий внутренних органов. Кроме того, большое количество (пусть даже качественного) шоколада грозит иммунитету и повышает уровень глюкозы в крови.
— Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого, — говорит Галина Барташевич. — Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт — еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.
1 место. Фрукты
Да, фрукты тоже считаются десертом. Причем самым полезным. Хотя и здесь без ложки дегтя не обошлось.
— Фрукты богаты микроэлементами и витаминами. Это источник клетчатки, поэтому всегда должны быть в нашем меню, — говорит диетолог Оксана Выдря. — Но нужно помнить, что, кроме полезных компонентов, во фруктах есть фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма. Однако, в отличие от нее, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Нормой для взрослого человека считается три разных фрукта в день.