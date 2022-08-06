Где смотреть «Фонтанка SUP»

До старта седьмого фестиваля «Фонтанка SUP» остались считанные часы. В 10 утра больше пяти тысяч участников уникального SUP-карнавала пройдут яркой волной по рекам и каналам в центре Петербурга.



Идеальный вариант — выбраться на утреннюю прогулку и занять место на одном из мостов 27 мостов по пути следования карнавальной колонны (смотреть карту), чтобы сделать яркие и необычные кадры и зарядиться позитивом главного летнего приключения в Петербурге на долгое время. Сапсёрферы пройдут вверх по Фонтанке, завернут в Крюков канал и дальше по каналу Грибоедова вернуться в Мойку - ко 2-му Садовому мосту.