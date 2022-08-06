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    Фонтанка SUP

    Где смотреть «Фонтанка SUP»

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    Фото: "Фонтанка.ру"
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    До старта седьмого фестиваля «Фонтанка SUP» остались считанные часы. В 10 утра больше пяти тысяч участников уникального SUP-карнавала пройдут яркой волной по рекам и каналам в центре Петербурга.

    Идеальный вариант — выбраться на утреннюю прогулку и занять место на одном из мостов 27 мостов по пути следования карнавальной колонны (смотреть карту), чтобы сделать яркие и необычные кадры и зарядиться позитивом главного летнего приключения в Петербурге на долгое время. Сапсёрферы пройдут вверх по Фонтанке, завернут в Крюков канал и дальше по каналу Грибоедова вернуться в Мойку - ко 2-му Садовому мосту.

    Смотрите, как прошел VI «Фонтанка-SUP»

    Автор: "Фонтанка.ру"

    В день фестиваля наши друзья из "Газпром нефть" и уличные музыканты запустят в городе музыкальную волну. По ходу трассы «Фонтанка SUP»прямо на воде установят несколько импровизированных сцен, на которых выступят: BIT JUICE, Доброночь, Команда КоРА, KREWE_BRASSBAND.

    • 10:25 - 10:55 - Наб. р. Фонтанки 13-15 (спуск к воде)
    • 10:30 - 11:00 - Аничков мост
    • 10:50 - 11:20 - Мост Ломоносова
    • 10:40 - 12:20 - Крюков канал 28 (спуск к воде)
    • 11:30 - 12:30 - Львиный мост
    • 11:35 - 12:40 - Сенной мост
    • 11:50 - 13:00 - Итальянский мост
    Фото: предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"
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    После финиша не спешите расходиться, в фестивальном городке на Марсовом поле (берег Мойки напротив павильона Росси) будет происходить много чего интересного. Мы наградим участников гонки «Фонтанка CUP», поздравим молодожёнов первой петербургской сапсёрферской свадьбы, после яркого дефиле выберем «Мисс SUP — 2022» и наградим победителей множества фестивальных конкурсов. Сразу после окончания церемонии награждения фестивальную сцену займет Театр «Легенда».

    Для тех, кто не может посмотреть наш фестиваль вживую, самые последние новости будут появляться на сайте «Фонтанка.ру», нашем телеграм - канале и в социальных сетях портала и в фестивальном сообществе «ВК Фонтанка SUP».. Там же мы будем публиковать множество ярких фотографий и видео.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферов в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятие сап-серфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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