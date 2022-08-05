«Фонтанка SUP-2022» — инструкция по применению

Фестивальный городок «Фонтанка SUP» находится на набережной реки Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси). Для участников SUP-карнавала он откроется 6 августа в 8 утра. Если вы на автомобиле и приедете в район фестиваля не в последний момент, найдете вокруг немало парковочных мест. Часть входят в зону платной городской парковки. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. Главный вход в фестивальный городок и пункты выдачи стартовых номеров — у 2-го Садового моста, это угол набережной Мойки и Царицынского проезда. Входы есть и со стороны моста, и с Марсова поля.

После входа в зону фестиваля участникам SUP-феста нужно подойти к регистрационной палатке, предъявить волонтеру удостоверение личности или его четкую фотоксерокопию. Взамен вам выдадут стартовый номер. Его надо прикрепить к вашему сапу или на одежду, чтобы его видели службы контроля и жюри конкурсов. Стартовые номера выдаются только тем, кто зарегистрирован в качестве участника фестиваля. Зарегистрироваться на фестиваль в субботу на месте нельзя! Выдача стартовых номеров заканчивается в 10:00. В фестивальном городке вы найдете зону для переодевания, фуд-корты. Рядом с фотозоной «Фонтанки» будет открыта палатка с официальной «сувениркой» SUP-феста. Там же можно приобрести за 300 рублей место в камере хранения (оплата камеры и сувенирной продукции только банковской картой).

В городке будет достаточно бесплатных туалетов, а в партнерских зонах WantSUP_spb и «Газпром нефти» можно найти пункты подкачки сапов, магазины и экспозоны с полезным сапсёрферским стафом. Спуск на воду начнется с 9 часов. Мы ожидаем, что к 10 часам большинство участников карнавала уже будут стоять, сидеть или лежать на сапах в водной акватории фестивального городка, готовые к отплытию. В 10 часов в стартовой зоне (на Мойке у Инженерного замка) начнется флешмоб — танцевальная разминка перед стартом от официального командного партнера компании «Газпром нефть». В 10:20, после приветствий и напутствий от организаторов феста, будет дан старт карнавальному шествию и участники выйдут в Фонтанку.