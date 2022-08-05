«Фонтанка SUP-2022» — инструкция по применению

Для всех зарегистрированных участников фестиваля «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге уже в эту субботу, 6 августа, мы собрали воедино основную справочную информацию: о маршруте карнавала, тайминге, правилах безопасности, фестивальных активностях на воде и суше, конкурсах и способах участия в них.
Время и место
Фестивальный городок «Фонтанка SUP» находится на набережной реки Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси). Для участников SUP-карнавала он откроется 6 августа в 8 утра.
Если вы на автомобиле и приедете в район фестиваля не в последний момент, найдете вокруг немало парковочных мест. Часть входят в зону платной городской парковки. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
Главный вход в фестивальный городок и пункты выдачи стартовых номеров — у 2-го Садового моста, это угол набережной Мойки и Царицынского проезда. Входы есть и со стороны моста, и с Марсова поля.
После входа в зону фестиваля участникам SUP-феста нужно подойти к регистрационной палатке, предъявить волонтеру удостоверение личности или его четкую фотоксерокопию. Взамен вам выдадут стартовый номер. Его надо прикрепить к вашему сапу или на одежду, чтобы его видели службы контроля и жюри конкурсов.
Стартовые номера выдаются только тем, кто зарегистрирован в качестве участника фестиваля. Зарегистрироваться на фестиваль в субботу на месте нельзя!
Выдача стартовых номеров заканчивается в 10:00.
В фестивальном городке вы найдете зону для переодевания, фуд-корты. Рядом с фотозоной «Фонтанки» будет открыта палатка с официальной «сувениркой» SUP-феста. Там же можно приобрести за 300 рублей место в камере хранения (оплата камеры и сувенирной продукции только банковской картой).
В городке будет достаточно бесплатных туалетов, а в партнерских зонах WantSUP_spb и «Газпром нефти» можно найти пункты подкачки сапов, магазины и экспозоны с полезным сапсёрферским стафом.
Спуск на воду начнется с 9 часов.
Мы ожидаем, что к 10 часам большинство участников карнавала уже будут стоять, сидеть или лежать на сапах в водной акватории фестивального городка, готовые к отплытию.
В 10 часов в стартовой зоне (на Мойке у Инженерного замка) начнется флешмоб — танцевальная разминка перед стартом от официального командного партнера компании «Газпром нефть».
В 10:20, после приветствий и напутствий от организаторов феста, будет дан старт карнавальному шествию и участники выйдут в Фонтанку.
На маршруте карнавала
Маршрут карнавального шествия занимает примерно 9 километров. Участники пройдут по Фонтанке до Крюкова канала, свернут в него и уже очень скоро снова повернут направо — в канал Грибоедова. Дальше, никуда больше не сворачивая, до самого финиша. Он, напомним, находится там же, где и старт, — на набережной Мойки в районе Марсова поля.
По пути движения карнавальную колонну на мостах будут встречать многочисленные зрители, группы поддержки от партнеров SUP-феста с конкурсами, пит-стопами, интерактивами и фотосетами на воде. Хорошего настроения и позитива добавят выступления живых оркестров и театра «Легенда».
Впервые на речном карнавале будет запущен музыкальный флешмоб. Его придумала компания «Газпром нефть» вместе с уличными музыкантами Петербурга. Прямо на воде по ходу трассы для исполнителей установят шесть импровизированных сцен. Также официальный командный партнер фестиваля выберет и наградит одного из участников за самый «музыкальный» образ.
По Фонтанке сапсёрферы пойдут по течению реки. По каналу Грибоедова — против. Но там течение слабое.
Для тех, кто устал, по маршруту карнавала есть много спусков с набережных, где вы можете при желании в любой момент выйти на берег и при необходимости вернуться в стартовый городок сухопутными средствами. Кроме того, приблизительно на середине дистанции, на Крюковом канале (см. карту маршрута), есть спуск-подъём, где будет стоять автобус. Им могут воспользоваться все уставшие участники. После 13 часов он отвезет их в стартовый городок.
О правилах безопасности на маршруте
Проплыть дистанцию в целом несложно, и времени на ее прохождение для большинства достаточно. Важно придерживаться простых правил: соблюдать безопасную дистанцию, чтобы не столкнуться на полной скорости с другими сапами. Если это неизбежно, кричите — предупреждайте того, в кого вы собираетесь врезаться)). К ноге должен обязательно быть пристегнут черный шнурок — лиш. Желательно, чтобы на вас был надет спасательный жилет.
Если вам или кому-то рядом понадобится помощь, зовите спасателя (это люди в красных футболках с надписью «Спасатель»). На маршруте будут дежурить машины скорой помощи. Внимательно относитесь ко всем возможным требованиям и советам спасательных служб.
«Фонтанка.ру»
После 13 часов участники карнавала, не дошедшие до финиша, должны будут освободить акваторию при любом развитии событий — в реки и каналы вернутся большие суда.
Фестивальный городок и конкурсы
После финиша не спешите расходиться, в фестивальном городке будет происходить много чего интересного, вкусного и полезного.
Перевести дух после водного путешествия можно будет в партнерских лаундж-зонах. «Лента-онлайн» предложит сапсёрферам и гостям SUP-феста здоровый перекус. А ЛОЭСК — «накормит» ваши гаджеты. Из пункта посткроссинга «Почты России» все желающие смогут бесплатно отправить стильную открытку с тематикой «Фонтанка SUP» родным и друзьям в любую точку нашей страны. Фотозоны сразу нескольких партнеров: SetlGrup, Victoria Stenova, «Перекрёстка» — обеспечат вашим ярким снимкам достойную оправу. Детей ждут аниматоры и добрый рыжий кот-маскот группы «Эталон», а четвероногих сапсёрферов — ветврач, грумер и площадка для аджилити от «Четырех лап». Обещаем, время до подведения итогов фестивальных конкурсов пролетит быстро.
Победители и награды
В 13:30 пройдет церемония награждения участников гонки «Фонтанка CUP».
Сразу после мы поздравим сап-молодожёнов первой петербургской сапсёрферской свадьбы.
В 14:00 начнется дефиле претенденток на звание «Мисс SUP — 2022», в финале которого будет названа королева нашего фестиваля.
Ближе к 14:30 начнется подведение итогов многочисленных конкурсов. В номинации «Лучший костюм» победит обладатель самого яркого образа. В «Лучшем оформлении SUP-доски» оценивается самый креативный падлборд. «Я и ценный пассажир» — это лучший костюмированный экипаж с домашним питомцем на SUPе. «Корпоративный экипаж» — отдельная номинация для сильных и дружных команд — партнеров фестиваля. В конкурсе «Виват Петру!» — жюри выберет самое яркое воплощение образа первого российского императора. Оргкомитет определит, кому вручить спецприз.
Если вы хотите поучаствовать в «костюмных» конкурсах, вот что вам нужно сделать
1. В день проведения SUP-феста с 8:00 до 10:00 нужно подойти в костюме, или с оформленным сапом, или с «ценным пассажиром» в фотозону «Фонтанки» в городке фестиваля, чтобы вас сфотографировали и взяли данные для конкурса. Если что-то не складывается, можно с 8:00 до 11:00 отправить нам вашу костюмированную фотографию. Фотографии отправляйте в WhatsApp или Telegram на номер +7 921-413-36-74. На фото должен быть виден ваш стартовый номер, в тексте сообщите нам ваш телефон, ФИО и в каком конкурсе вы хотите участвовать.
2. После заплыва подходите к 14 часам к фестивальной сцене, чтобы узнать, кто победил. Возможно, это будете вы:)).
Очевидное и обязательное условие — вы должны быть зарегистрированы на фестиваль и иметь стартовый номер участника.
Сразу после окончания церемонии награждения фестивальную сцену займет Театр «Легенда». Актеры впервые перед публикой представят номера из готовящегося к выпуску мюзикла «Дорога к счастью» по оскароносному сценарию Роберта Рискина, а также порадуют победителей пригласительными на свои репертуарные спектакли.
Где искать себя на фото и видео во время и после «Фонтанка SUP»
В день проведения SUP-феста «Фонтанка» будет показывать самые яркие моменты, рассказывать о «Фонтанка SUP» в новостях, вести трансляцию в своем телеграм-канале, в группе «ВК» и фестивальном сообществе «ВК Фонтанка SUP».