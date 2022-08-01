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    Фонтанка SUP

    Великолепная десятка. Смотрите, кто вышел в финал «Мисс SUP-2022»

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    Десять из 48. Читатели «Фонтанки» проголосовали за девушек, которым 6 августа предстоит побороться за звание SUP-королевы седьмого международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка SUP».

    <b class="_">Юлия Величкина</b>
    Юлия Величкина
    ПоделитьсяПоделиться
    <b class="_">Екатерина Голубева</b>
    Екатерина Голубева
    ПоделитьсяПоделиться
    <b class="_">Алиса Климова</b>
    Алиса Климова
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    <b class="_">Елена Айч</b>
    Елена Айч
    ПоделитьсяПоделиться
    <b class="_">Юлия Шувалова</b>
    Юлия Шувалова
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    <b class="_">Ольга Гончарова</b>
    Ольга Гончарова
    ПоделитьсяПоделиться
    <b class="_">Татьяна Рунова</b>
    Татьяна Рунова
    ПоделитьсяПоделиться
    <b class="_">Кристина Заводская</b>
    Кристина Заводская
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    <b class="_">Светлана Вощукова</b>
    Светлана Вощукова
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    <b class="_">Екатерина Фёдорова</b>
    Екатерина Фёдорова
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    Посмотреть, как голосовали за других конкурсанток, можно здесь.

    Уже в эту субботу красавицам нужно, по условиям конкурса, сначала пройти на доске маршрут карнавала, а затем на главной фестивальной сцене блеснуть обаянием в финальном дефиле и смекалкой, отвечая на каверзные вопросы нашего ведущего Ивана Павлова. «Мисс SUP-2022» уже по традиции выберет экспертное жюри фестиваля. Все финалистки получат подарки от партнеров фестиваля — компании «Леврана» и Федеральной ювелирной сети «585 Золотой». А победительница конкурса получит крутую доску с полным набором аксессуаров от SUPFORFUN.

    За новостями SUP-феста можно следить в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в «ВК».

    <b class="_">Юлия Величкина</b>
    Юлия Величкина
    <b class="_">Екатерина Голубева</b>
    Екатерина Голубева
    <b class="_">Алиса Климова</b>
    Алиса Климова
    <b class="_">Елена Айч</b>
    Елена Айч
    <b class="_">Юлия Шувалова</b>
    Юлия Шувалова
    <b class="_">Ольга Гончарова</b>
    Ольга Гончарова
    <b class="_">Татьяна Рунова</b>
    Татьяна Рунова
    <b class="_">Кристина Заводская</b>
    Кристина Заводская
    <b class="_">Светлана Вощукова</b>
    Светлана Вощукова
    <b class="_">Екатерина Фёдорова</b>
    Екатерина Фёдорова

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсёрфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом сёрферов в отсутствие волн, так как сёрфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятие сапсёрфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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