Великолепная десятка. Смотрите, кто вышел в финал «Мисс SUP-2022»

Десять из 48. Читатели «Фонтанки» проголосовали за девушек, которым 6 августа предстоит побороться за звание SUP-королевы седьмого международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка SUP».
Посмотреть, как голосовали за других конкурсанток, можно здесь.
Уже в эту субботу красавицам нужно, по условиям конкурса, сначала пройти на доске маршрут карнавала, а затем на главной фестивальной сцене блеснуть обаянием в финальном дефиле и смекалкой, отвечая на каверзные вопросы нашего ведущего Ивана Павлова. «Мисс SUP-2022» уже по традиции выберет экспертное жюри фестиваля. Все финалистки получат подарки от партнеров фестиваля — компании «Леврана» и Федеральной ювелирной сети «585 Золотой». А победительница конкурса получит крутую доску с полным набором аксессуаров от SUPFORFUN.
За новостями SUP-феста можно следить в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в «ВК».