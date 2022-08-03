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    Фонтанка SUP

    Первой SUP-свадьбе в Петербурге быть

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На фестивале «Фонтанка SUP» 6 августа мы сыграем настоящую сапсёрфингистскую свадьбу. И она будет незабываемой.

    Нарядные жених и невеста, откликнувшиеся на наше предложение, отправятся в свое первое семейное сап-приключение в компании нескольких тысяч ярких и веселых друзей по интересам! Молодоженов ожидает приятный сюрприз от организаторов: особая церемония и фотосессия прямо в акватории канала Грибоедова. Партнеры SUP-феста, ребята из Flowwow, по-особому украсят «лодку любви» — бигсап новобрачных, оформят цветами уникальную фотозону. И конечно, подарят презенты не только молодой SUP-семье, но и всем гостям церемонии: специальный промокод fontanka22 — на скидку 15% с первого заказа (до 31.08.22)*.

    Для того, чтобы стать непосредственным участником действа, — остались всего сутки. Регистрация на «Фонтанка SUP» закрывается 3 августа. Если не успели, не беда! Обязательно приходите 6 августа в фестивальный городок «Фонтанка SUP» на Марсовом поле (напротив павильона Росси). В 10:00 яркая карнавальная колонна из 5 (!) тысяч любителей сапсёрфа (среди которых и будут наши молодожены) отправится по рекам и каналам великого города. Подробный маршрут и тайминг можно посмотреть на официальном сайте, чтобы занять лучшие зрительские места, поприветствовать участников фестиваля и сделать много ярких кадров нашего необычного водного карнавала.

    FLOWWOW — маркетплейс, где продают свои товары тысячи локальных магазинов в 950 городах.

    Flowwow помогает радовать близких, даже если они далеко от вас. Заказывайте классные товары на любой вкус: цветы, кондитерские изделия, игрушки, украшения, продукты и многое другое. Все это почти в 1 000 городах мира с доставкой от 30 минут.

    Промокод: FONTANKA15

    15% для новых клиентов на все категории товаров.

    Действителен до 31/08/2022.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферов в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятие сап-серфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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