Первой SUP-свадьбе в Петербурге быть

Нарядные жених и невеста, откликнувшиеся на наше предложение , отправятся в свое первое семейное сап-приключение в компании нескольких тысяч ярких и веселых друзей по интересам! Молодоженов ожидает приятный сюрприз от организаторов: особая церемония и фотосессия прямо в акватории канала Грибоедова. Партнеры SUP-феста, ребята из Flowwow , по-особому украсят «лодку любви» — бигсап новобрачных, оформят цветами уникальную фотозону. И конечно, подарят презенты не только молодой SUP-семье, но и всем гостям церемонии: специальный промокод fontanka22 — на скидку 15% с первого заказа (до 31.08.22)*.

На фестивале «Фонтанка SUP» 6 августа мы сыграем настоящую сапсёрфингистскую свадьбу. И она будет незабываемой.

Для того, чтобы стать непосредственным участником действа, — остались всего сутки. Регистрация на «Фонтанка SUP» закрывается 3 августа. Если не успели, не беда! Обязательно приходите 6 августа в фестивальный городок «Фонтанка SUP» на Марсовом поле (напротив павильона Росси). В 10:00 яркая карнавальная колонна из 5 (!) тысяч любителей сапсёрфа (среди которых и будут наши молодожены) отправится по рекам и каналам великого города. Подробный маршрут и тайминг можно посмотреть на официальном сайте , чтобы занять лучшие зрительские места, поприветствовать участников фестиваля и сделать много ярких кадров нашего необычного водного карнавала.

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