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    Фонтанка-SUP

    Фестиваль «Фонтанка SUP» обещает новобрачным незабываемую церемонию

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    Когда мало неба и земли. Организаторы фестиваля «Фонтанка SUP» обещают веселую свадебную церемонию всем любителям сапсерфига, кто решил пожениться в начале августа.

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    Свадьба на сапборде? Только представьте – счастливая невеста в белоснежном, жених в бабочке и с ослепительной улыбкой. Свидетели и гости, цветы и музыка. Только под ногами не узбекские ковры и дубовый паркет, а вольные воды петербургских каналов и трепещущие под ногами многоцветные доски для серфа. И вокруг – не скучная лепнина церемониальных залов, а живые интерьеры великого города – его мосты, дворцы и набережные, да ревущая от восторга петербургская публика вокруг. Это будет самая незабываемая свадьба в мире!

    В этом году на фестивале «Фонтанка SUP» организаторы обещают особую свадебную церемонию на волнах петербургских рек и каналов для всех любителей сап-серфинга, кто решил зарегистрировать свой брак в начале августа. Новобрачных ждут необычные поздравления, яркая фотосессия, подарки и цветы.

    Напомним, что традиционный фестиваль «Фонтанка SUP» пройдет в этом году в седьмой раз. Праздник состоится 6 августа и будет включать в себя карнавальное шествие по самому красивому водному маршруту Петербурга. А также гонки любителей и профессионалов сапсерфинга «Фонтанка CUP».

    Итак, если вы вступаете в брак в период с 1 по 7 августа 2022 года и хотите поучаствовать в необычной свадебной церемонии во время сап-фестиваля, вам надо сделать три простых шага:

    1. Зарегистрироваться на фестиваль «Фонтанка SUP», это бесплатно,

    2. С 1 июля по 1 августа отправить ваше официальное приглашение из ЗАГСа и совместное фото в сообщения сообщества «Фонтанка SUP» в ВК с пометкой «SUP-свадьба»,

    3. Быть готовым прийти 6 августа в свадебных нарядах и пройти дистанцию парой вместе со всеми участниками фестиваля. Свадебный наряд не обязательно должен быть свадебным платьем. Но ваши наряды должны соответствовать смыслу и духу церемонии.

    За новостями SUP-феста можно следить в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в «ВК».

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферов в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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