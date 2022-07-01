Фестиваль «Фонтанка SUP» обещает новобрачным незабываемую церемонию

Когда мало неба и земли. Организаторы фестиваля «Фонтанка SUP» обещают веселую свадебную церемонию всем любителям сапсерфига, кто решил пожениться в начале августа.

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Свадьба на сапборде? Только представьте – счастливая невеста в белоснежном, жених в бабочке и с ослепительной улыбкой. Свидетели и гости, цветы и музыка. Только под ногами не узбекские ковры и дубовый паркет, а вольные воды петербургских каналов и трепещущие под ногами многоцветные доски для серфа. И вокруг – не скучная лепнина церемониальных залов, а живые интерьеры великого города – его мосты, дворцы и набережные, да ревущая от восторга петербургская публика вокруг. Это будет самая незабываемая свадьба в мире!

В этом году на фестивале «Фонтанка SUP» организаторы обещают особую свадебную церемонию на волнах петербургских рек и каналов для всех любителей сап-серфинга, кто решил зарегистрировать свой брак в начале августа. Новобрачных ждут необычные поздравления, яркая фотосессия, подарки и цветы. Напомним, что традиционный фестиваль «Фонтанка SUP» пройдет в этом году в седьмой раз. Праздник состоится 6 августа и будет включать в себя карнавальное шествие по самому красивому водному маршруту Петербурга. А также гонки любителей и профессионалов сапсерфинга «Фонтанка CUP».

Итак, если вы вступаете в брак в период с 1 по 7 августа 2022 года и хотите поучаствовать в необычной свадебной церемонии во время сап-фестиваля, вам надо сделать три простых шага: 1. Зарегистрироваться на фестиваль «Фонтанка SUP», это бесплатно, 2. С 1 июля по 1 августа отправить ваше официальное приглашение из ЗАГСа и совместное фото в сообщения сообщества «Фонтанка SUP» в ВК с пометкой «SUP-свадьба», 3. Быть готовым прийти 6 августа в свадебных нарядах и пройти дистанцию парой вместе со всеми участниками фестиваля. Свадебный наряд не обязательно должен быть свадебным платьем. Но ваши наряды должны соответствовать смыслу и духу церемонии.