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    YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова

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    YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин. Скриншотом сообщения от видеохостинга он поделился 4 августа в своем телеграм-канале.

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    В письме сказано, что администрация провела проверку и обнаружила, что блогер якобы нарушал правила сообщества. Подробности этого не раскрываются, однако канал был удален.

    Пучков имел около 3 миллионов подписчиков на YouTube. На его канале выходили ролики, посвященные истории и политике (в том числе спецоперации на Украине), обзоры фильмов, интервью и новостные выпуски.

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