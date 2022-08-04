YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова

YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин. Скриншотом сообщения от видеохостинга он поделился 4 августа в своем телеграм-канале.
В письме сказано, что администрация провела проверку и обнаружила, что блогер якобы нарушал правила сообщества. Подробности этого не раскрываются, однако канал был удален.
Пучков имел около 3 миллионов подписчиков на YouTube. На его канале выходили ролики, посвященные истории и политике (в том числе спецоперации на Украине), обзоры фильмов, интервью и новостные выпуски.