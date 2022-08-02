Ритуальное напряжение. Король столичной похоронки возвращается

Бизнесмен Олег Шелягов на пресс-конференции, посвященной открытию многофункционального центра ритуального обслуживания Ritual.ru, 2017г. Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Столичный агрегатор Ritual.ru зашёл на рынок услуг похоронных агентов Петербурга. Текущий успех — 5% оборота, что соответствует 0,4 млрд рублей в год. Заявка: четверть всего.

Пока что речь идет об агентском бизнесе, который начинается от дверей морга и заканчивается у ворот кладбища или крематория.

Сюда входят:

— приобретение гроба и ритуальных аксессуаров;

— оформление гроба цветами;

— услуги носильщиков гроба;

— транспортировка тела до кладбища или крематория;



— сбор и при необходимости восстановление документов;



— оформление похорон или кремации; — организация поминальной трапезы;

— организация отпевания;

— оркестр или другое музыкальное сопровождение;

— церемониймейстер;

— если повезёт, приём заказов на изготовление и установку памятника.

Но так везёт агентам довольно редко, поэтому по совокупности услуг средним ценником этой части ритуала в Петербурге считают 100 000 рублей. С изготовлением и установкой памятников он взлетел бы в 2–3 раза.



По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, в 2021 году на кладбищах зафиксировано 26 001 захоронение в гробах и 52 832 кремации. Всего 78 833 покойных, стоимость агентских услуг для которых можно оценить примерно в 8 млрд рублей.

В неформальных беседах участники агентского ритуального бизнеса признаются: москвичи наступают, и это вызывает напряжение. Оно не переходит пока в события для хроники происшествий, но в похоронке такое не заставляет себя долго ждать.



29 июля председатель совета директоров и основатель столичного холдинга Ritual.ru Олег Шелягов заявил автору статьи: его холдинг на сегодняшний день принимает в Петербурге до 300 заказов в месяц. Нетрудно посчитать — это почти 5% оборота агентского бизнеса, что соответствует 0,4 млрд рублей в год.

Столичный бизнесмен уточнил: такие цифры были в начале года, статистику последних месяцев он приводить не стал.

С марта в ритуальной отрасли страны спад — скорее всего, это постковидные последствия, пандемия забрала самых слабых, заметил Олег Шелягов.



Его петербургские конкуренты уверены: Ritual.ru в Петербурге активно развивается, и до 300 заказов в месяц — вполне актуальная и на сегодня статистика.

Рынок агентских ритуальных услуг очень специфический, в нём довольно трудно назвать участников и разделить сферы влияния между ними. Ведь строится он на договоренностях, которые агентским компаниям удается достичь с родственниками умерших. И бизнес этот не привязан к конкретным медицинским или ритуальным учреждениям, как это бывает с теми, кто оказывает услуги на кладбищах, в крематории или с санитарами, которые зарабатывают на подготовке тел к захоронениям в моргах. Вернее, он всё меньше становится привязан к ним — уходит время, когда агентские услуги оказывали те, кому удавалось перехватывать родственников умерших в городских моргах. Такой подход и сейчас актуален, но всё больше клиентов предпочитают интернет бойким парням из морговских предбанников. А там своя война между программистами, которые из кожи вон лезут, чтобы в выгрузках поисковых агрегаторов в верхних строчках оказывались их работодатели.



Ritual.ru Олега Шелягова в этом смысле принципиальным образом отличается от всех остальных предложений — это агрегатор, работающий по тому же принципу, что такси. Он принимает заказы и распределяет их среди компаний, имеющих с ним договорные отношения. Это самое интересное: кто же из петербургских участников бизнеса работает с варягами из столицы?

В качестве петербургских адресов пунктов приема населения Ritual.ru на сайте указывает три: на проспектах Достоевского и Есенина, и на Тверской улице в Колпино. Адреса на Есенина и Тверской полностью совпадают с адресами, указанными на сайте петербургского ООО «Похоронная служба», которой с конца марта 2022 года владеет ранее не известный на ритуальном рынке Алексей Николенко.



Добиться названия компании, которая окажет услугу от оператора кол-центра Ritual.ru автору статьи не удалось. Работающие там девушки очевидно не обладают такой информацией, а бизнес работает так: оставляешь заявку с адресом, по которому в ближайшее время приезжает ритуальный агент. Предварительный созвон с ним не предусмотрен, видимо, чтобы клиент не имел возможности отменить заказ.

Прямой опрос участников рынка ни к чему не приводит — все кивают друг на друга, но никто в сотрудничестве с московским агрегатором не признается. Президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерий Ларькин на вопрос о взаимодействии с Ritual.ru отреагировал дипломатично:

Мы встречались, но не договорились…

Олег Шелягов, напомним, в прошлом декабре продал свой единственный петербургский актив — ООО «Ритуал.ру» — после чего переключился на работу с родственниками умерших петербуржцев в режиме агрегатора. Уже тогда король столичной похоронки заявил: он претендует на четверть рынка агентских услуг.



Лев Годованник для «Фонтанки.ру»

Справка:

Московский бизнесмен с ленинградскими корнями Олег Шелягов — одна из ключевых фигур столичного похоронного бизнеса. В столице холдинг Ritual.ru «похоронного короля» (как прозвали Шелягова в СМИ) на равных делит рынок ритуальных услуг с ГБУ «Ритуал» — фигурантом расследования известного журналиста Ивана Голунова. Ritual.ru предлагает ритуальные услуги в 79 городах России.

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента проект нового закона о похоронном деле в России, рассказали «Ведомости». Законопроект предполагает полную замену действующего с 1996 г. закона «О погребении и похоронном деле».Наиболее важным новшеством является то, что рассматриваемая парламентариями законодательная инициатива предполагает создание открытых реестров, в том числе кладбищ и компаний, занимающихся ритуальными услугами. Все организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость.

