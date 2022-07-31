Во Владивостоке уже салют. Как прошел День ВМФ в городах России и Сирии

День Военно-морского флота праздновали 31 июля не только в Петербурге. Как сообщает Министерство обороны в своей группе «ВКонтанте», во Владивостоке над акваторией Амурского залива уже прогремел праздничный салют.

Артиллерийские залпы произведены со стороны мыса Боброва. Всего было запущено в небо 30 фейерверочных выстрелов из двух салютных установок 2А-85, звуковое сопровождение которых обеспечили две гаубицы Д-30.