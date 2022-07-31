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    Во Владивостоке уже салют. Как прошел День ВМФ в городах России и Сирии

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    День Военно-морского флота праздновали 31 июля не только в Петербурге. Как сообщает Министерство обороны в своей группе «ВКонтанте», во Владивостоке над акваторией Амурского залива уже прогремел праздничный салют.

    Артиллерийские залпы произведены со стороны мыса Боброва. Всего было запущено в небо 30 фейерверочных выстрелов из двух салютных установок 2А-85, звуковое сопровождение которых обеспечили две гаубицы Д-30.

    В Дагестане празднования прошли в пункте базирования Каспийской флотилии. Жители и гости Каспийска увидели парад кораблей и военно-спортивный праздник на рейде Каспийского моря.

    В Североморске торжества начались с подъема флагов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения. Затем состоялись военный и военно-морской парад, театрализованные представления и военно-спортивный праздник в акватории Кольского залива.

    «Фонтанка» писала, что военно-морской парад в честь Дня ВМФ России прошел и в сирийском городе Тартусе. В праздничных мероприятиях в Тартусе были задействованы тринадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. Также в параде приняли участие 18 летательных аппаратов ВКС России и морской авиации ВМФ РФ, два ракетных катера, морской тральщик ВМС Сирии, вертолёты и истребители сирийских ВВС.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о Главном военно-морском параде, который прошёл в воскресенье в Петербурге. Лучшие кадры — в нашей фотогалерее, видеосюжете и в трансляции на сайте.

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