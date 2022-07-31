Нам нужны такие корабли на море. В Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

В воскресенье, 31 июля, в Петербурге прошёл Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота. «Фонтанка» внимательно следила за всем происходящим и спешит поделиться тем, что попало в объективы наших фотографов.
В общей сложности в Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте были задействованы около 30 кораблей, подлодок и катеров Минобороны (полный список можно посмотреть здесь). Участие катеров МЧС и ФСБ, а также принадлежащих гражданским лицам парусников позволяет увеличить общее количество до 48 единиц.
Завершил военно-морской парад воздушный — в небе над центром Петербурга, а затем над Кронштадтом пролетели около 40 вертолётов и самолётов.
День ВМФ продолжится в Петербурге многочисленными концертами и другими массовыми мероприятиями. Завершит этот праздничный день артиллерийский салют, который прогремит в 22:00.
«Фонтанка» ведёт трансляцию празднования Дня ВМФ. Присоединяйтесь к нам на сайте или в «Телеграме».