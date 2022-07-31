    Пробки

    2/10

    usd61.31eur62.57
    Covid возвращаетсяАтака на СевастопольПарад ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Нам нужны такие корабли на море. В Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

    6567
    2 комментария

    В воскресенье, 31 июля, в Петербурге прошёл Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота. «Фонтанка» внимательно следила за всем происходящим и спешит поделиться тем, что попало в объективы наших фотографов.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В общей сложности в Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте были задействованы около 30 кораблей, подлодок и катеров Минобороны (полный список можно посмотреть здесь). Участие катеров МЧС и ФСБ, а также принадлежащих гражданским лицам парусников позволяет увеличить общее количество до 48 единиц.

    ПоделитьсяПоделиться

    Завершил военно-морской парад воздушный — в небе над центром Петербурга, а затем над Кронштадтом пролетели около 40 вертолётов и самолётов.

    ПоделитьсяПоделиться

    День ВМФ продолжится в Петербурге многочисленными концертами и другими массовыми мероприятиями. Завершит этот праздничный день артиллерийский салют, который прогремит в 22:00.

    «Фонтанка» ведёт трансляцию празднования Дня ВМФ. Присоединяйтесь к нам на сайте или в «Телеграме».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close