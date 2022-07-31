Не только в Петербурге. Парад в честь Дня ВМФ России прошёл в Сирии

В сирийском городе Тартусе в воскресенье, 31 июля, также прошёл военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В общей сложности в праздничных мероприятиях в Тартусе были задействованы тринадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. Также в параде приняли участие 18 летательных аппаратов ВКС России и морской авиации ВМФ РФ, два ракетных катера, морской тральщик ВМС Сирии, вертолёты и истребители сирийских ВВС.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о Главном военно-морском параде, который прошёл в воскресенье в Петербурге. Лучшие кадры с парада — в нашей фотогалерее.