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    Не только в Петербурге. Парад в честь Дня ВМФ России прошёл в Сирии

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    В сирийском городе Тартусе в воскресенье, 31 июля, также прошёл военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    В общей сложности в праздничных мероприятиях в Тартусе были задействованы тринадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. Также в параде приняли участие 18 летательных аппаратов ВКС России и морской авиации ВМФ РФ, два ракетных катера, морской тральщик ВМС Сирии, вертолёты и истребители сирийских ВВС.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о Главном военно-морском параде, который прошёл в воскресенье в Петербурге. Лучшие кадры с парада — в нашей фотогалерее.

    Мы продолжаем вести трансляцию праздничных мероприятий и народных гуляний с Дня ВМФ в Петербурге. Присоединяйтесь на сайте или в Telegram.

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