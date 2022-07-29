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    Семья из Петербурга погибла в ДТП на Кубани. Среди жертв – трое детей

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    В Краснодарском крае пять человек, включая троих детей, погибли в результате ДТП. Об этом 29 июля пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

    «На автомобильной дороге Роговская - Приморско-Ахтарск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять граждан – жителей Санкт -Петербурга (водитель, его супруга, трое детей)», – заявили в ведомстве.

    По предварительным данным, в аварию попала семья из Петербурга. Ведомство проводит проверку.

    Подробности произошедшего приводит канал «Кубань 24», ссылаясь на ГУ МВД по Кубани. Правоохранители предполагают, что водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону хутора Гречаная балка, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Водитель и легковушки и четверо его пассажиров скончались на месте.

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