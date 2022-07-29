Соседей видим через пол. Обитатели горевшего дома Чубакова готовятся отметить годовщину жизни в неприкаянном статусе

Пожар в дореволюционном доме на набережной Карповки заметили даже в ведомстве Александра Бастрыкина. Жильцы надеялись, что после ежедневных экскурсий журналистов и представителей различных ведомств последствия быстро ликвидируют. Но спустя 9 месяцев квартиранты всё еще в статусе обездоленных, а на мансардном этаже пахнет не свежей краской, а гарью.



Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»

Юрию повезло больше, чем другим. Он с женой и четырьмя детьми живет теперь в квартире друзей на Рубинштейна. Работа, кружки и школы находятся в Петроградском районе. Ежедневные передвижения по городу более комфортны для семьи, чем проживание в 19-комнатной коммуналке. Именно там многодетным предложили занять три комнаты на время ремонта в доме Чубакова.



Квартиру в мансарде 30-го дома по набережной Карповки Юрий купил в 2012 году. Семейное гнездышко он с супругой создавал из бывшей коммуналки.



Фото: жители дома Фото: жители дома Фото: жители дома Фото: жители дома Фото: жители дома Поделиться Поделиться





Сейчас от былого уюта остались залитая водой двухэтажная детская кровать и диван. Уже не разглядеть узор на напольной плитке, всё засыпано грязью и пеплом. Над входом в квартиру на длинном проводе болтается розетка. «Опять гарью запахло», — замечает Юрий.

На когда-то просторной кухне теперь всё место занимают деревянные балки, которые держат временную крышу. Её поставили только после жалобы губернатору и СМИ. «Фальцевая крыша, сделана по уму. Зиму перестояла и ещё 200 лет перестоит. Это и пугает», — то ли в шутку, то ли всерьёз говорит Юрий.



У соседей куда более опасная обстановка. Через дыру в перекрытиях видно квартиру снизу. Комнаты завалены обгоревшими обломками.

Всего в доме на набережной Карповки обгорели четыре квартиры. Все они находятся в частной собственности. Еще 19 квартир залили водой при тушении пожара. В ноябрьском письме бывшего замглавы Петроградского района Евгения Корабельникова (сейчас является фигурантом дела о крупном цифровом мошенничестве) говорится, что квартиры были просушены, в них вернули такие блага цивилизации, как воду, газ и электричество. Что же касается обгоревших площадей, то администрация разработала дорожную карту по ликвидации последствий пожара. Согласно ей, ремонт мансардного этажа должен быть закончен до 20 декабря 2022 года. В другом письме, за подписью вице-губернатора Анатолия Повелия, говорилось о более ранних сроках — 1 ноября 2022 года.



К концу июля 2022 года собственники начали подозревать, что к указанным датам ремонт не закончится. Ведь его даже не начали.

«Меня интересует график выполнения работ, когда они начнутся и что поэтапно будет делаться. Потому что сейчас не ясно, говорили, что с 1 апреля начнут, потом с 1 мая и с 1 июня. До сих пор ничего не делается, — отмечает Юрий. — После пожара была уверенность, что через 5 минут все сделают, потому что пожар привлёк внимание всех СМИ и федеральных властей. Ходили тут на экскурсии каждый день. Видимо, для них это была диковинка — посмотреть, что здесь случилось, потому что никаких толковых действий не предпринималось».



Ответственность за организацию и приёмку работ несёт Жилищное агентство Петроградского района. Как следует из сайта госзакупок, администрация объявила конкурс по разработке проектно-сметной документации по ремонту и проведению историко-культурной экспертизы ещё в декабре прошлого года. Стоимость изготовления сметы составила 3,2 млн рублей. К 17 июня компания «СпецСтрой» выполнила работы.

Согласно ПСД, ремонт обойдётся в 63 млн рублей. На них также будет объявлен конкурс.

Заместитель главы администрации Петроградского района Андрей Цибиногин уточнил, что срок проведения строительно-монтажных работ составляет 224 дня, а с учётом времени на проведение конкурсных процедур — не менее 350 дней. «Планируемый период проведения работ по восстановительному ремонту строительных конструкций, пострадавших в результате пожара, — 2023 год», — добавил он.



Деньги будут выделены из бюджета Петербурга. Обоснование трат уже рассмотрели в комитете финансов, сумма поступит на счёт жилагентства. В идеальном сценарии траты можно взыскать с виновника пожара, но этот процесс, вероятно, растянется на долгое время.

После пожара фигурантом уголовного дела по 238-й статье УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни») стал генеральный директор ООО «Мастер Руф» Иван Малахов. Подрядчик проводил капремонт в рамках городской программы.

