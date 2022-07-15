Замглавы Петроградского района отключили от Интернета и запретили гулять по ночам

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для замглавы Петроградского района Евгения Корабельникова, которого обвиняют в особо крупном цифровом мошенничестве на прежнем месте работы. Это все еще дело бывшего руководителя того же района Ивана Громова.
Как сообщает 15 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Корабельникову до 23 августа предписан запрет определенных действий: он не может покидать дом с 22:00 до 07:00, общаться по делу с кем-то, кроме родственников, врачей, защитников и следователя, а также пользоваться Интернетом и телефоном (за редким исключением).
Обвинение в трех эпизодах особо крупного мошенничества ему предъявили 13 июля. Речь идет о периоде до районной администрации — когда Корабельников работал в ГУП ИАЦ. Перед этим в СИЗО были отправлены еще один экс-глава этого предприятия Андрей Овчаренко и бывший зампредседателя комитета по информатизации Андрей Соколов.