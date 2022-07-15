По «громовскому» делу в Петербурге арестован еще один бывший чиновник

Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО Андрея Соколова, бывшего заместителя председателя смольнинского комитета по информатизации и связи. Следствие считает его одним из участников группы, которая особо крупно мошенничала на госзаказе.



Как сообщает 15 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Соколова. Он пробудет под стражей до 23 августа. Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ему предъявили 13 июля, как и бывшему главе ГУП «Информационно-аналитический центр» Андрею Овчаренко, которого также отправили под арест.

