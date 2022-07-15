    Пробки

    4/10

    usd58.26eur58.34
    Рогозин – не космосДело ШевчукаДворец от ВерыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    По «громовскому» делу в Петербурге арестован еще один бывший чиновник

    1762
    обсудить

    Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО Андрея Соколова, бывшего заместителя председателя смольнинского комитета по информатизации и связи. Следствие считает его одним из участников группы, которая особо крупно мошенничала на госзаказе.

    Как сообщает 15 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Соколова. Он пробудет под стражей до 23 августа. Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ему предъявили 13 июля, как и бывшему главе ГУП «Информационно-аналитический центр» Андрею Овчаренко, которого также отправили под арест.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об уголовном деле по особо крупному мошенничеству, в рамках которого арестован бывший глава комитета по информатизации (а потом — Петроградского и Калининского районов) Иван Громов, а также его брат Павел. По мнению следствия, организованная группа под началом Ивана Громова расхищала средства, выделяемые на контракты ГУП ИАЦ с компанией «Тэсонэро Компьютерс». В составе этой группы называют несколько бывших чиновников, в том числе Соколова. «Фонтанка» писала, что следствие устанавливало его причастность к совершенным преступлениям и предполагало, что опыт силовика может позволить ему повлиять на доследственную проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close