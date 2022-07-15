К бывшему главе комитета по информатизации Громову «подсаживают» фигурантов. Арестован экс-глава ИАЦ Овчаренко

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении Андрея Овчаренко, бывшего руководителя ГУП «Информационно-аналитический центр». Его обвиняют в том же особо крупном мошенничестве, что и экс-главу комитета по информатизации Ивана Громова.
Как сообщает 15 июля Объединенная пресс-служба судов, задержан Овчаренко был 13 июля, тогда же ему предъявили обвинение. Он отправлен под стражу до 23 августа.
Судя по изложенной в сообщении фабуле дела, речь идет о тех же контрактах ИАЦ с компанией «Тэсонэро Компьютерс», которые легли в основу уголовного дела в отношении Ивана Громова и его брата Петра. По версии следствия, стоимость работ была изначально завышена, а сами они не выполнены. Тем не менее, деньги в счет исполнения заказчик перечислил, а затем организованная группа под руководством Громова их расхитила. Сумма ущерба превысила 240 млн рублей. В составе группы следствие видит также нескольких бывших заместителей председателя комитета (Соколов, Никольский и Чамара, впоследствии ставший председателем) и экс-руководителей ИАЦ (помимо Овчаренко, это Герус и Корабельников), а также топ-менеджмент «Тэсонэро Компьютерс».
Братья Громовы находятся в СИЗО, в качестве одной из причин такой меры пресечения звучала возможность скрыться от следствия на вертолете.