К бывшему главе комитета по информатизации Громову «подсаживают» фигурантов. Арестован экс-глава ИАЦ Овчаренко

Судя по изложенной в сообщении фабуле дела, речь идет о тех же контрактах ИАЦ с компанией «Тэсонэро Компьютерс», которые легли в основу уголовного дела в отношении Ивана Громова и его брата Петра. По версии следствия, стоимость работ была изначально завышена, а сами они не выполнены. Тем не менее, деньги в счет исполнения заказчик перечислил, а затем организованная группа под руководством Громова их расхитила. Сумма ущерба превысила 240 млн рублей. В составе группы следствие видит также нескольких бывших заместителей председателя комитета (Соколов, Никольский и Чамара, впоследствии ставший председателем) и экс-руководителей ИАЦ (помимо Овчаренко, это Герус и Корабельников), а также топ-менеджмент «Тэсонэро Компьютерс».

