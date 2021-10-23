«Мы будем замерзать, как в блокаду Ленинграда». Жильцы дома Чубакова молят Беглова о помощи

Читательница «Фонтанки» Мария рассказала, что в администрации района жильцов исторического здания «футболят» в ЖКС №2, а там лишь разводят руками. Меж тем, зима уже близко, в квартирах холодно, а материал, который заменил крышу, не спасает от осадков.

«Дом стоит без крыши и без чердака, вода стоит на уровне пяти сантиметров. Нам сказали, что проект ремонта будут принимать лишь в мае, но до этого времени дом просто не доживёт», — объяснила петербурженка.

«Мы, жильцы (погорельцы) дома Чубакова на набережной Карповки, 30, в Санкт-Петербурге, обращаемся к Вам, коренному ленинградцу, с просьбой оказать посильную помощь в восстановлении сгоревшего жилья. Если Вы, Александр Дмитриевич, нам не поможете начать восстановительные работы в доме уже сейчас, быстро и без бюрократической волокиты, мы, жильцы дома, будем замерзать, как в блокаду Ленинграда», — говорится в письме.