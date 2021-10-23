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«Мы будем замерзать, как в блокаду Ленинграда». Жильцы дома Чубакова молят Беглова о помощи

Жители сгоревшего на Петроградской стороне дома Чубакова просят начать ремонт немедленно

Погорельцы из дома Чубакова на Петроградской стороне просят губернатора Петербурга Александра Беглова о помощи. Письмо с мольбами и ссылками на Конституцию было отправлено в приёмную 23 октября.

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Читательница «Фонтанки» Мария рассказала, что в администрации района жильцов исторического здания «футболят» в ЖКС №2, а там лишь разводят руками. Меж тем, зима уже близко, в квартирах холодно, а материал, который заменил крышу, не спасает от осадков.

«Дом стоит без крыши и без чердака, вода стоит на уровне пяти сантиметров. Нам сказали, что проект ремонта будут принимать лишь в мае, но до этого времени дом просто не доживёт», — объяснила петербурженка.

«Мы, жильцы (погорельцы) дома Чубакова на набережной Карповки, 30, в Санкт-Петербурге, обращаемся к Вам, коренному ленинградцу, с просьбой оказать посильную помощь в восстановлении сгоревшего жилья. Если Вы, Александр Дмитриевич, нам не поможете начать восстановительные работы в доме уже сейчас, быстро и без бюрократической волокиты, мы, жильцы дома, будем замерзать, как в блокаду Ленинграда», — говорится в письме.

Беглова, который, к слову, родом из Баку, просят дать указание службам о незамедлительном начале ремонтно-восстановительных работ в доме Чубакова и взять под личный контроль кризисную ситуацию, с которой столкнулись погорельцы.

Пожар в доме Чубакова начался около шести часов вечера 9 октября. Работы по проливке и разборке продолжались до 6 утра 10 октября. Из 38 квартир в результате пожара пострадали 25. При этом 6 квартир остались полностью без крова. 16 октября Петроградский районный суд избрал меру пресечения Ивану Малахову, генеральному директору компании «Мастер Руф», проводившей капремонт в доме Чубакова. Малахову запретили выезжать за пределы Петербурга, общаться со свидетелями, экспертами и потерпевшими по делу, а также подходить к дому Чубакова ближе, чем на 100 метров.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

angel of death
добро пожаловать в Россию =) страну, в которой пафосные отчёты чиновников, оторваны от реальности... увы.
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