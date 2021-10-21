В Доме Чубакова, где после пожара положили временную крышу, ночью пошел дождь

В доме Чубакова на набережной реки Карповки, 30, где случился масштабный пожар, минувшей ночью дождь пошел в первой парадной. Об этом «Фонтанке» 21 октября сообщили жители дома.

Как пояснили «Фонтанке» в жилищном комитете Петербурга, часть кровли над этой парадной после пожара ещё не перебирали, поэтому она оказалась не прикрыта временным настилом. «Заявка поступила ночью от одной из квартир и находится в работе», — добавили там.

Протечка произошла в зоне парадной, в той части, где участок металла был визуально без повреждений, поэтому покрывать дополнительно его в свое время не стали. «Специалисты управляющей компании проводят работы по восстановлению кровли на указанном участке», — уточнили в ЖКС-2 Петроградского района.