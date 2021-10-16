Дому Чубакова соорудили временную крышу, можно пускать газ

В Петроградском районе спустя неделю после масштабного пожара дом Чубакова укрыли от осадков. Об этом «Фонтанке» 16 октября сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Там уточнили, что силами подведомственного ГКУ «АВС», управляющей компании ЖКС-2 и сотрудников подрядной организации Фонда капремонта ООО «Мастер Руф» была положена временная кровля. Также появилась возможность возобновить подачу газа в дом на набережной Карповки, 30.