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Дому Чубакова соорудили временную крышу, можно пускать газ

В пострадавшем из-за пожара доме Чубакова появилась крыша

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Фото: администрация Петроградского района
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В Петроградском районе спустя неделю после масштабного пожара дом Чубакова укрыли от осадков. Об этом «Фонтанке» 16 октября сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Там уточнили, что силами подведомственного ГКУ «АВС», управляющей компании ЖКС-2 и сотрудников подрядной организации Фонда капремонта ООО «Мастер Руф» была положена временная кровля. Также появилась возможность возобновить подачу газа в дом на набережной Карповки, 30.

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В Петроградском районном суде 16 октября определят меру пресечения Ивану Малахову, гендиректору ООО «Мастер Руф». Следствие просит отправить его под стражу. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности, которое повлекло крупный ущерб.

Фото: администрация Петроградского района
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

DMaster
Мастера заголовков опять в ударе. "Пускать газ" - это 5+.
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