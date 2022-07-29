Синоптики обещают в Петербурге дождь после парада ВМФ, а на следующей неделе — жару

Во время парада в честь Дня ВМФ в Петербурге утром 31 июля дождя быть не должно, температура будет комфортной — 16–18 градусов, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Осадки в воскресенье возможны днём, и станет теплее — за 20 градусов.



В выходные Северо-Запад России окажется под влиянием очередного североатлантического циклона, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



По его прогнозу, в субботу в Северной столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, порывистый западный ветер и всего 18–20 градусов. В воскресенье — облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и чуть теплее — 20–22. Еще немного потеплеет в понедельник, но вероятность небольших дождей сохранится, особенно во второй половине дня.

